Итоги работы и новые планы: совет первичных отделений "Единой России" прошел в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

На заседании Регионального совета первичных отделений Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили ряд стратегических и организационных вопросов.

В начале встречи руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко подвел краткие итоги работы в 2025 году.

«Для регионального отделения «Единой России» 2025-й был плодотворным и эффективным. Работа была сосредоточена на активизации первичного звена и муниципальных депутатов. Также важно подчеркнуть, что в этом году мы запустили два новых партийных проекта: «Выбор сильных» и «Школа ЖКХ». Отделение активно сотрудничает со сторонниками партии, молодежными движениями и общественными организациями, проводя многочисленные совместные акции и мероприятия. Результаты этого года — надежная основа для амбициозных планов на 2026 год», — рассказал Дмитрий Филипенко.

Отдельное внимание уделили работе «на земле». Активисты первичных отделений — главное связующее звено между избирателями и партией. Развитие и углубление партийной деятельности на местах в 2025 году стало одним из ключевых направлений.

«Можно выделить три основных вектора, по которым шла работа регионального отделения с первичными организациями. Первое — учебные семинары для исполнительных секретарей и секретарей местных отделений. Второе — стратегические сессии в муниципалитетах. Третье — конкурсы “Первичка добрых дел”, “Народный депутат” и “Номер один в сети”. Уверен, что мы продолжим работу в заданном направлении», — подчеркнул руководитель регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия» Сейран Искендеров.

Важным пунктом повестки Регионального совета стало обсуждение кандидатов на должности руководителя и заместителя руководителя Совета первичных отделений. Общим голосованием были переизбраны: на должность руководителя — Сейран Искендеров, на должность заместителя — Александр Ростовцев.

Далее состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «Первый в сети». Трех самых активных пользователей партийного мобильного приложения «ВВЕРХ.ПРО» определяют ежемесячно. По условиям соревнования участники должны быть зарегистрированы в приложении и выполнять задания, размещённые в нем, а также принимать активное участие в региональных событиях. В сентябре «первыми в сети» стали: Юлия Точилина и Владислава Еремина (1-е место); Илья Рогалев (2-е место).

«Конкурс ″Номер один в сети″ позволяет быть в курсе всей партийной повестки: и региональной, и федеральной. Очень здорово, что он доступен любому пользователю приложения ″ВВЕРХ.ПРО″, и каждый может победить. Конечно, я приложила много усилий, с интересом выполняла задания и рада, что мои старания оценили», – поделилась исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Владислава Ерёмина.

«Этот конкурс – очень интересная и эффективная задумка. Меня, как представителя молодежи, сразу заинтересовала данная тема, и я даже привлёк к участию своих товарищей. Очень доволен, что меня отметили. Это мотивирует на дальнейшую активную работу», – сказал председатель местного совета сторонников Приокского отделения партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения «улица Медицинская 1» Илья Рогалёв.

Завершающей частью Регионального совета первичных отделений стал интерактивный практикум по управлению конфликтами «Искусство диалога».

«Тренинг по управлению конфликтами актуален для любого человека, которому приходится много общаться. Тем более, когда коммуникация касается вопросов, связанных с различными бытовыми и социальными проблемами. А именно они составляют подавляющую часть работы первичных отделений партии. Практикум “Искусство диалога” направлен на продуктивное взаимодействие с заботой о себе и о собеседнике», — пояснила гештальт-терапевт, групповой терапевт Елена Большакова.

Напомним, проект «Мобильное приложение «ВВЕРХ» создан для коммуникации между единомышленниками, членами и сторонниками «Единой России». С помощью приложения «ВВЕРХ.ПРО» пользователи могут принять участие в различных акциях, которые несут пользу для региона.

Любой желающий может стать участником проекта, для этого нужно пройти регистрацию по ссылке https://vverh-app.er.ru/.

Более подробная информация размещена на официальном сайте проекта https://vverh.er.ru/.