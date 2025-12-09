Никитин принял участие в заседании Совета при президенте по нацпроектам Политика

Фото: kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о своем участии в заседании Совета при президенте России, посвященном вопросам стратегического развития и национальных проектов.

В своем телеграм-канале глава региона отметил, что ключевыми темами встречи стали итоги выполнения новых национальных проектов, а также приоритетных задач на 2025 год.

Нижегородская область участвует в реализации 46 федеральных проектов, входящих в состав 12 нацпроектов. В регионе ведется масштабная работа в различных сферах.

В частности, завершен капремонт 12 школ, еще в восьми образовательных учреждениях работы продолжаются. Построено 25 фельдшерско-акушерских пунктов, благоустроено 73 общественных пространства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Кроме того, в регионе проложено 30 км новых трамвайных путей, закуплено 63 современных трамвая и 235 автобусов.

Губернатор подчеркнул, что президент положительно оценил рост показателей в агропромышленном комплексе, а также активное развитие креативных индустрий. Жители отмечают улучшение дорожной инфраструктуры и условий для внутреннего туризма.

Также, по словам Никитина, повысилось качество предоставления государственных услуг в цифровом формате.

При этом он добавил, что остаются и проблемные направления, по которым уже определены системные задачи на будущее.

