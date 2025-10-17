Более 30 медиков трудоустроились в Починковскую ЦРБ по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" Общество

Более 30 медицинских работников трудоустроились в Починковскую ЦРБ благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за последние четыре года. Специалисты переехали в сельскую местность и заключили договоры о работе в государственном учреждении здравоохранения сроком на пять лет. Всем участникам программ предоставили единовременные денежные выплаты: для врачей она составляет от 1 до 1,5 млн рублей, а для фельдшеров и медицинских сестер – от 500 до 750 тыс. рублей.

Как отметили в областном министерстве здравоохранения, данная мера социальной поддержки на протяжении вот уже более десятка лет остается одной из самых эффективных для решения проблемы нехватки кадров в бюджетном здравоохранении. С начала 2025 года по всему региону к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» присоединилось почти 80 человек. Еще около 40 медиков могут занять свободные квоты до конца года.

По словам и.о. директора Южного межрайонного медицинского центра Ольги Карпушкиной, реализация программ позволяет Починковской ЦРБ успешно работать над достижением целей нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Так, в марте этого года больница приняла на работу нового фельдшера – он возглавил Майданский ФАП. Осенью команда Починковской ЦРБ пополнилась сразу двумя крайне востребованными в округе врачами: офтальмологом и хирургом.

«Для отдаленных районов программы, конечно, имеют большое значение. Они позволяет привлекать к нам на работу квалифицированных специалистов из крупных городов Нижегородской области и даже из соседних регионов. Достаточно ощутимые выплаты помогают переезжающим к нам на постоянное место жительства врачам, фельдшерам и медсестрам приобретать собственное жилье, делать в нём хороший ремонт», – объяснила Ольга Карпушкина.

Новый врач-хирург Починковской ЦРБ Михаил Поляев переехал в муниципалитет из Мордовии. Ключевыми факторами для переезда стали возможность заметно увеличить размер заработной платы, а также использовать единовременную выплату для улучшения жилищных условий.

«У нас с супругой двое детей, младшему всего семь месяцев. Починки граничат с Мордовией, поэтому мы территориально остались достаточно близко к нашим родственникам. В то же время округ имеет статус сельской местности, поэтому всем медикам государственных учреждений здравоохранения здесь выплачиваются дополнительные премии. Для врачей ежемесячная доплата составляет около 50 тысяч рублей – это очень хорошая сумма для молодой семьи с маленькими детьми. А на полученные по программе «Земский врач» 1,5 млн рублей мы приобрели собственный благоустроенный дом с небольшим фруктовым садом. Так что даже после истечения пятилетнего трудового договора мы планируем остаться жить здесь», – поделился Михаил Поляев.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» запущен в России с 2025 года. Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации и борьбы с онкологическими заболеваниями.