Нижегородская полиция начала проверку из-за возможной кражи в "Буревестнике" Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская транспортная полиция организовала проверку по факту возможной кражи в поезде "Буревестник", курсирующем по маршруту Нижний Новгород - Москва. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

На днях в соцсетях появилась жалоба пассажира, который повесил свою куртку в открытом шкафу для верхней одежды. В кармане он оставил наушники, которые впоследствии пропали. Пассажир выразил недовольство тем, что доступ в шкаф имеет любой, кто находится в поезде.

Полиция увидела эту информацию в интернете и взялась выяснять детали.

