Нижегородская полиция начала проверку из-за возможной кражи в "Буревестнике"

Фото:
Нижегородская транспортная полиция организовала проверку по факту возможной кражи в поезде "Буревестник", курсирующем по маршруту Нижний Новгород - Москва. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
На днях в соцсетях появилась жалоба пассажира, который повесил свою куртку в открытом шкафу для верхней одежды. В кармане он оставил наушники, которые впоследствии пропали. Пассажир выразил недовольство тем, что доступ в шкаф имеет любой, кто находится в поезде.
Полиция увидела эту информацию в интернете и взялась выяснять детали.
Напомним, что запуск скоростного двухэтажного поезда стартовал 3 декабря. Одна из пассажирок поделилась с НИА "Нижний Новгород" впечатлениями от поездки на новеньком "Буревестником". Почитать можно тут.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+