Происшествия

Нижегородская полиция начала проверку из-за возможной кражи в "Буревестнике"

10 декабря 2025 15:12 Происшествия
Нижегородская полиция начала проверку из-за возможной кражи в Буревестнике

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская транспортная полиция организовала проверку по факту возможной кражи в поезде "Буревестник", курсирующем по маршруту Нижний Новгород - Москва. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО. 

На днях в соцсетях появилась жалоба пассажира, который повесил свою куртку в открытом шкафу для верхней одежды. В кармане он оставил наушники, которые впоследствии пропали. Пассажир выразил недовольство тем, что доступ в шкаф имеет любой, кто находится в поезде. 

Полиция увидела эту информацию в интернете и взялась выяснять детали. 

Напомним, что запуск скоростного двухэтажного поезда стартовал 3 декабря. Одна из пассажирок поделилась с НИА "Нижний Новгород" впечатлениями от поездки на новеньком "Буревестником". Почитать можно тут

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных