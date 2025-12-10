Жительница Балахны потеряла более 3 млн рублей на фейковых инвестициях

54-летняя жительница Балахны стала жертвой аферистов, которые убедили ее вложить крупную сумму денег в якобы выгодные инвестиции.
По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, с сентября по ноябрь 2025 года неизвестные связывались с женщиной через мессенджеры и по телефону. Представляясь финансовыми консультантами, они обещали высокий доход от вложений и присылали ей ссылки на поддельные инвестиционные платформы.
Сначала женщина перевела на указанные счета 115 тысяч рублей из личных сбережений. Затем, поверив в обещания быстрой прибыли, заняла у знакомых еще 2 526 000 рублей и тоже отправила их мошенникам.
Чтобы увеличить вложения, женщина также оформила кредит под залог квартиры на 500 тысяч рублей. Все перечисленные деньги были отправлены мошенникам. Ожидаемой прибыли женщина так и не получила, а связь с "консультантами" вскоре оборвалась.
В результате возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Полиция призывает граждан быть внимательными и не доверять обещаниям легкого заработка, особенно если речь идет об инвестициях в криптовалюту или ценные бумаги.
Ранее сообщалось. что мошенники обманули нижегородцев на 41 млн за неделю.
