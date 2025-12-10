Жительница Балахны потеряла более 3 млн рублей на фейковых инвестициях

Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Происшествия

10 декабря 2025 12:59 Происшествия
54-летняя жительница Балахны стала жертвой аферистов, которые убедили ее вложить крупную сумму денег в якобы выгодные инвестиции.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, с сентября по ноябрь 2025 года неизвестные связывались с женщиной через мессенджеры и по телефону. Представляясь финансовыми консультантами, они обещали высокий доход от вложений и присылали ей ссылки на поддельные инвестиционные платформы.

Сначала женщина перевела на указанные счета 115 тысяч рублей из личных сбережений. Затем, поверив в обещания быстрой прибыли, заняла у знакомых еще 2 526 000 рублей и тоже отправила их мошенникам.

Чтобы увеличить вложения, женщина также оформила кредит под залог квартиры на 500 тысяч рублей. Все перечисленные деньги были отправлены мошенникам. Ожидаемой прибыли женщина так и не получила, а связь с "консультантами" вскоре оборвалась.

В результате возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Полиция призывает граждан быть внимательными и не доверять обещаниям легкого заработка, особенно если речь идет об инвестициях в криптовалюту или ценные бумаги.

Ранее сообщалось. что мошенники обманули нижегородцев на 41 млн за неделю.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных