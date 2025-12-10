Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

Бастрыкин запросил новый доклад о травмировании нижегородского школьника

10 декабря 2025 12:00
Бастрыкин запросил новый доклад о травмировании нижегородского школьника

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробный отчёт по уголовному делу, связанному с травмой восьмилетнего мальчика в школе рабочего посёлка Ильиногорск Нижегородской области.

Напомним, с жалобой в Информационный центр СК обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что в октябре прошлого года во время занятия физкультурой её сын упал и серьёзно повредил ногу. Ребёнку потребовалось длительное лечение, однако до сих пор никто не понёс ответственности за случившееся. В июле 2025 года Бастрыкин уже докладывали о ходе расследования уголовного дела.

Следственное управление по Нижегородской области уже дважды возбуждало уголовное дело по этому инциденту. Но оба раза прокурор Володарского района Никита Белоусов и его заместитель Дмитрий Мухин отменяли постановления следователей.

СК пытался обжаловать эти решения, обращаясь вплоть до первого зампрокурора региона Сергея Богатурова, но добиться пересмотра не удалось.

В результате следователи снова возбудили уголовное дело, чтобы защитить права ребёнка.

Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального СК Александра Дынькова предоставить доклад о о предварительных и окончательных результатах расследования дела.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с насилием в отношении несовершеннолетних в одном из детсадов Городца.

