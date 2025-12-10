Бастрыкин заинтересовался проблемой бездомных собак в Богородске

Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
10 декабря 2025 11:30 Происшествия
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за ненадлежащей организации отлова бездомных животных в городе Богородске Нижегородской области.

Поводом для реакции главы Следкома стало обращение, опубликованное в официальной группе ведомства в социальной сети "ВКонтакте". В сообщении говорилось о том, что вблизи частных домов и образовательных учреждений в Богородске длительное время находятся агрессивные бродячие собаки. По словам местных жителей, несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, меры по отлову животных так и не были приняты.

По данному факту Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Председатель Следкома потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального управления Александра Дынькова представить доклад по предварительным и итоговым результатам расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, что в августе 2025 года Бастрыкин дал поручение возбудить дело по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка в деревне Зелецино Кстовского района. 

