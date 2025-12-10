Более 220 бутылок алкоголя изъяли в ходе рейдов в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области с середины ноября из незаконного оборота изъяли более 220 бутылок алкоголя. Такие результаты показали внеплановые рейды в кафе, ресторанах и магазинах, где продают спиртное, которые проводили сотрудники регионального минпрома.
Как рассказал глава министерства Максим Черкасов, с начала года специалисты проверили 53 торговые точки. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие лицензий и необходимых сопроводительных документов.
В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие лицензий и необходимых сопроводительных документов. Было составлено 34 протокола об административных правонарушениях. Всего с начала года из оборота изъяли более 1100 единиц алкогольной продукции.
Проверки проводятся не только по обращениям граждан, но и на основе анализа системы межведомственного управления, разработанной региональным минпромом. Она позволяет выявлять потенциальные нарушения в сфере контроля и лицензирования.
Кроме того, региональное министерство стало первым в России среди аналогичных ведомств, кто внедрил риск-ориентированный подход к контролю за продажей спиртного. Это значит, что инспекторы теперь в первую очередь проверяют те точки, где вероятность нарушений выше всего. Для этого используются специальные индикаторы риска.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области не будут ужесточать продажу алкоголя в 2026 году.
