Студент нижегородского Политеха в третий раз победил в Стипендиальной программе ЭН+ и РУСАЛ

Студент НГТУ им. Р.Е. Алексеева Андрей Кралин в третий раз победил в Стипендиальной программе ЭН+ и РУСАЛ. Накануне диплом победителю вручил генеральный директор компании «Эн+ Тепло Волга».

«Сотрудничество с ведущим региональным техническим вузом, выпускающим квалифицированных специалистов в области энергетики, играет ключевую роль в формировании кадрового потенциала. Поддержка компаний ЭН+ и РУСАЛ позволяет студентам уделить больше внимания учебному процессу, а также является одним из преимуществ в выборе будущего работодателя. Поэтому после окончания магистратуры будем рады видеть Андрея в числе сотрудников компании «Эн+ Тепло Волга», - отметил генеральный директор компании Михаил Ефимов.

Андрей Кралин учится на первом курсе магистратуры по направлению «Электроэнергетика и электротехника». По примеру своего отца – научного сотрудника нижегородского Политеха, он так же хочет связать свою жизнь с электроэнергетикой. В реализации перспективных идей в сфере энергетики ему помогает Стипендиальная программа ЭН+ и РУСАЛ.

«Стипендия ключевым образом помогает в моей научной деятельности. Дополнительные средства я направляю на свое дальнейшее образование. Энергетическая отрасль активно развивается и дает замечательные перспективы для дальнейшего карьерного роста», - отметил студент магистратуры НГТУ им. Р.Е. Алексеева Андрей Кралин.

Андрей с командой студентов разработал научно-техническое решение по грантовому конкурсу молодежной акселерационной программы «Лаборатория энергетики 2024» от ЭН+, имеет патент на изобретение, зарегистрировал свидетельство на программное обеспечение. Для поддержки такой талантливой молодежи уже пять лет действует Стипендиальная программа ЭН+ и РУСАЛ. В этом году в ней приняли участие почти 900 студентов со всей России. А конкурс за право победить в Стипендиальной программе составил 7 человек на место.

«Четырехлетнее сотрудничество с компанией Эн+ значительно обогащает образовательный процесс нижегородского Политеха, позволяя нашим студентам работать с действующими предприятиями и участвовать в престижной Стипендиальной программе. Эта синергия дает будущим энергетикам ощущение востребованности профессии и стимулирует глубокое изучение специализированных дисциплин. Особо отмечу магистранта первого курса Андрея Кралина, ставшего в этом году лауреатом Стипендиальной программы ЭН+ и РУСАЛ, продолжив замечательную традицию наших студентов», - подчеркнул ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Кстати, Стипендиальная программа предусматривает не только ежемесячную дополнительную стипендию, но и предоставляет возможности для углубленного изучения производственного процесса на предприятиях энергетической отрасли, знакомит будущих специалистов с передовыми технологиями и методами управления. Так, на Автозаводской ТЭЦ Андрей Кралин протестировал программу виртуальной реальности для отработки действий сотрудников в различных ситуациях на производстве.

«Реальное производство очень похоже на то, что мы делаем в дипломных проектах. Я увидел как «оживает» энергия. Но дело не только в энергоэффективных котлах, агрегатах и насосах. В компании мне больше всего понравились специалисты, которые задействованы в сфере энергетики - это увлеченные своей миссией люди», - отметил Андрей Кралин.

Справка:

Стипендиальная программ Эн+ и РУСАЛ реализуется с 2021 г. Она направлена на поддержку талантливой молодежи по профильным специальностям компаний - энергетике, металлургии, горному делу, и по социально значимым – медицине и педагогике.

Для победителей Стипендиальной программы размер стипендии составляет до 15 000 рублей в месяц для студентов техникумов и колледжей и до 25 000 для студентов вузов. Кроме денежного поощрения стипендиаты получают возможность участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях Эн+ и РУСАЛ, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.

Фото: Яровая Т., Басырова Р./ пресс-служба «Эн+ Тепло Волга»