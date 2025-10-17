Нижегородцев предупредили о временных отключениях телерадиовещания Общество

Жителей Нижнего Новгорода и районов области предупредили о временных отключениях телевидения и радио в связи с плановыми профилактическими работами на ряде радиотелевизионных станций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала РТРС.

Основной перерыв в трансляции намечен на 20 октября — с часу ночи до десяти утра. В это время на станциях "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса" и "Саров" будет проводиться техническое обслуживание.

Ожидается временная приостановка вещания 20 телевизионных и трёх радиоканалов цифрового эфирного телевидения, входящих в пакеты РТРС-1 и РТРС-2. Также возможны перебои в работе некоторых FM-радиостанций и аналоговых телеканалов.

В период работ первый мультиплекс цифрового телевидения будет транслироваться в федеральной версии, без региональных вставок. В некоторых населённых пунктах могут быть отключены аналоговый канал ННТВ и "Радио Образ".

Дополнительно 21 и 22 октября в Нижнем Новгороде пройдут технические работы на телебашне. В эти дни с 12:00 до 17:00 возможны перебои в трансляции обоих цифровых мультиплексов, аналогового ТВ и FM-радиовещания.

Все отключения согласованы с вещательными компаниями.

Если после завершения работ сигнал цифрового эфирного телевидения не восстановится автоматически, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку и выполнить повторный поиск каналов. Это поможет устранить возможные ошибки программного обеспечения и вернуть вещание в нормальный режим.