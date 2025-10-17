Кстовские тепловые сети "Т Плюс" подтвердили готовность к отопительному сезону

Фото:
Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала «Т Плюс» получили паспорт готовности к отопительному сезону 2023/24 гг.
Документ Нижегородскому филиалу «Т Плюс» выдала администрация Кстовского муниципального округа по результатам проведённой проверки. Комиссия обследовала состояние всех 28 котельных, 16 центральных тепловых пунктов, 3 насосных станций компании и трубопроводов теплоснабжения.
При подготовке к отопительному сезону специалисты Кстовских тепловых сетей испытали повышенным давлением на прочность и плотность 127 км магистральных и квартальных теплотрасс и устранили выявленные дефекты. В этом году «Т Плюс» заменила в Кстове и сельских населённых пунктах района 5 км тепловых сетей.
«Сделано все необходимое, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей предстоящей зимой. Старт отопительного сезона прошёл штатно», – отметил технический директор – главный инженер Кстовских тепловых сетей Александр Тихонов.
