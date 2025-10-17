Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Пермскому краю Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

17 октября Иван Амиров, участник президентской программы "Время героев", прошедший стажировку под наставничеством полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, назначен на должность федерального инспектора по Пермскому краю.

По завершении стажировки Иван Амиров выразил благодарность полпреду за индивидуально разработанную программу подготовки. В ее рамках он получил практический опыт в работе органов государственной власти на территории Приволжского округа и активно включился в патриотические инициативы. В ходе выездов в субъекты Федерации он ознакомился с деятельностью филиалов Госфонда "Защитники Отечества", Центров управления регионами, пунктов отбора на контрактную военную службу, реабилитационных центров для участников спецоперации, центров по развитию беспилотных систем и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также он участвовал в рабочих совещаниях с представителями федеральных и региональных властей.

Среди мероприятий, в которых Амиров принимал участие вместе с Игорем Комаровым, — заседание Совета округа в Перми, визит в Удмуртский кадетский корпус имени Героя Советского Союза В.Г. Старикова, Совет законодателей ПФО в Саранске и торжественные мероприятия ко Дню Героев Отечества в Нижнем Новгороде.

Оценивая программу "Время героев", Иван Амиров отметил, что она дает не только профессиональные знания, но и реальную возможность работать на благо страны. По его словам, участие в проекте стало для него важным этапом, который дал уверенность в своих силах и стремление приносить пользу региону.

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что государственная служба требует профессионализма, ответственности и инициативности — именно тех качеств, которыми обладает Иван Амиров. Он напомнил, что Амиров награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка" за проявленные мужество и отвагу в зоне СВО, что говорит о его готовности брать на себя ответственность и работать в команде.

Игорь Комаров также подтвердил намерение и дальше поддерживать реализацию программы "Время героев", которая направлена на формирование нового поколения управленцев.

Ранее стажировку по этой же программе под руководством Игоря Комарова прошел Александр Тихонов, в настоящее время занимающий должность заместителя полномочного представителя. Сейчас стажировку в аппарате полпреда проходит полковник Марат Сибаев.

Справка:

Иван Амиров стал участником первого набора программы "Время героев", реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Он служил в органах правопорядка 18 лет, пройдя путь от стажера до начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности в управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. Во время участия в СВО обеспечивал охрану правопорядка и безопасность граждан.