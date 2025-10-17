Представители 68 регионов обсудили инвестиционный климат в Нижегородской области Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Более 100 представителей органов власти, агентств развития и деловых объединений из 68 регионов России принимают участие в V Съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития в Нижнем Новгороде 16-17 октября. Мероприятие проходит в Нижегородской области впервые. Его организаторами выступили Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР), Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация развития Нижегородской области.

Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года включены в задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Для нас большая ответственность принимать на нижегородской земле руководителей агентств развития из разных регионов России. В условиях конкуренции за инвестора каждый субъект федерации находится в постоянном поиске уникальных предложений для бизнеса, выстраивает систему долгосрочной работы с инвесторами. В то же время обмен опытом и удачными универсальными инструментами крайне необходим, ведь любой новый проект вносит свой вклад в развитие всей экономики России», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Первый заместитель генерального директора, руководитель аппарата Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин подчеркнул, что команда Нижегородской области проделала большую работу по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в регионе.

«Хочу также отметить возрастающую роль агентств развития страны в части координации деятельности по улучшению деловой среды. В настоящее время Агентство стратегических инициатив ведет работу по всем аспектам национального инвестиционного рейтинга, начиная с методологии и заканчивая моделями деятельности регионов по улучшению инвестиционного климата и конкретными практиками, преимущественно нефинансового характера, которые позволяют регионам улучшить деловую среду», – сказал Игорь Карачин.

В рамках деловой сессии «Национальная модель целевых условий ведения бизнеса» заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян представил опыт региона в построении системы долгосрочной работы с инвесторами. В частности, он рассказал о внедрении в регионе элементов регинвестстандарта: это инвестиционная декларация, свод инвестиционных правил, агентство развития (Корпорация развития), инвесткомитет (совет по стратегии развития и инвестициям) и инвесткарта, развитие территорий с преференциальными налоговыми режимами, цифровизация механизма сопровождения инвестпроектов, реализация в регионе бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток», направленного на упрощение взаимодействие инвестора с ресурсоснабжающими организациями, цифровое решение для управления строительством «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области».

«Каждый из здесь присутствующих понимает важность работы с инвесторами на региональном уровне. Бизнес, вне зависимости от масштаба, – основа нашей экономики. Институт агентств развития в целом состоялся и доказал полезность для развития инвестиционного климата регионов», – сказал Андрей Саносян.

Также участники съезда обсудили модели работы для улучшения инвестиционного климата в регионах, аспекты функционирования агентств развития и видение их будущего.

Корпорация развития Нижегородской области, которая на сегодняшний день сопровождает более 330 проектов с планируемым объемом вложений почти 380 млрд рублей, поделилась своим опытом сопровождения инвестиционных проектов в регионе.

«Каждый инвестиционный проект, вне зависимости от масштаба, требует индивидуального подхода, поэтому специалисты агентств развития на постоянной основе совершенствуют свои навыки и разрабатывают новые решения, направленные на создание комфортных условий для бизнеса. Такие мероприятия, как Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития, позволяют ознакомиться с передовыми практиками коллег со всей страны и привнести в свою работу что-то новое», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Помимо этого, в рамках съезда состоялась презентация лучших управленческих решений для агентств развития и передовых инвестиционных практик регионов.

«Несмотря на непростую ситуацию в экономике страны и сокращение бюджетов, региональные агентства развития демонстрируют устойчивость к внешним и внутренним рискам, оставаясь для бизнеса надёжным партнёром при реализации инвестиционных проектов в регионах. Традиционно раз в два года мы проводим съезды региональных агентств развития, чтобы сверить часы, обменяться опытом, обсудить перспективы и точки роста. Помимо обсуждения точек роста, мы обсуждаем вызовы и ключевые проблемы в деятельности агентств развития и вырабатываем механизмы для их решения», – сказал исполнительный директор и заместитель председателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин.

На второй день съезда запланировано изучение практики работы регионального агентства развития на примере АО «Корпорация развития Нижегородской области», в том числе знакомство с организационной структурой, моделью привлечения и сопровождения инвесторов и цифровыми сервисами.

Напомним, Нижегородская область в 2025 году подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, вновь заняв в нем второе место.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.