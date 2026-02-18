Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Государственная экспертиза одобрила проект строительства набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет о берегоукреплении — строительстве постоянного гидротехнического сооружения III класса на участке правого берега Волги напротив дома №533 в слободе Подновье и дома №321 в слободе Печеры. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Берег", входящее в девелоперскую группу GloraX. Проектную документацию подготовили ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапмостпроект", ООО "Уралгеопроект" и ООО "Истоки". Проверку проводило ГАУ Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Отметим, что в декабре 2025 года этот проект получил отрицательное заключение экспертизы.

Ранее также сообщалось о планах региональных властей заключить концессионное соглашение на выполнение берегоукрепительных работ. Предполагается создание гидротехнического сооружения протяженностью не менее 1,5 км на участке от дома №321 в слободе Печеры до дома №533 в слободе Подновье. Объем инвестиций оценивается более чем в 4,5 млрд рублей, а срок реализации — до 36 месяцев с момента подписания концессии.

Напомним, набережная входит в границы КРТ площадью 14,7 га, утвержденного правительством Нижегородской области. Проектом предусмотрено строительство 101 тыс. кв. м жилья на участке 10,55 га, а также школы на 550 мест и детского сада на 200 мест. Общий объем вложений в жилую застройку оценивается примерно в 30 млрд рублей, на социальную инфраструктуру — 1,6 млрд рублей, еще около 5 млрд рублей планируется направить на берегоукрепление. Срок реализации КРТ составляет 15 лет.