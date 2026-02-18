На улице Горького возобновилось строительство метро
Последние новости рубрики Экономика
18 февраля 2026 10:42
Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса
18 февраля 2026 09:42
Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу
17 февраля 2026 21:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
17 февраля 2026 20:00
Нижегородцам рассказали о плюсах и минусах автоматического начисления вычетов
17 февраля 2026 18:46
Более 100 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов по программе "Поддержка СВОих"
17 февраля 2026 18:36
Эксклюзив
Василий Суханов: "Нужно дать инвестору шанс исправиться"
17 февраля 2026 16:47
Торгпредприятия и администрации муниципалитетов Нижегородской области могут принять участие в конкурсе "Торговля России"
17 февраля 2026 15:27
Эксклюзив
Игорь Тюрин: "Молочный сектор находится в небольшом кризисе"
17 февраля 2026 14:59
Эксклюзив
Переработка молока в Нижегородской области выросла на 26%
17 февраля 2026 11:24
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год
Экономика

Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу

18 февраля 2026 09:42 Экономика
Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу

Фото: минград Нижегородской области

Государственная экспертиза одобрила проект строительства набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Речь идет о берегоукреплении — строительстве постоянного гидротехнического сооружения III класса на участке правого берега Волги напротив дома №533 в слободе Подновье и дома №321 в слободе Печеры. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Берег", входящее в девелоперскую группу GloraX. Проектную документацию подготовили ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапмостпроект", ООО "Уралгеопроект" и ООО "Истоки". Проверку проводило ГАУ Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Отметим, что в декабре 2025 года этот проект получил отрицательное заключение экспертизы.  

Ранее также сообщалось о планах региональных властей заключить концессионное соглашение на выполнение берегоукрепительных работ. Предполагается создание гидротехнического сооружения протяженностью не менее 1,5 км на участке от дома №321 в слободе Печеры до дома №533 в слободе Подновье. Объем инвестиций оценивается более чем в 4,5 млрд рублей, а срок реализации — до 36 месяцев с момента подписания концессии.

Напомним, набережная входит в границы КРТ площадью 14,7 га, утвержденного правительством Нижегородской области. Проектом предусмотрено строительство 101 тыс. кв. м жилья на участке 10,55 га, а также школы на 550 мест и детского сада на 200 мест. Общий объем вложений в жилую застройку оценивается примерно в 30 млрд рублей, на социальную инфраструктуру — 1,6 млрд рублей, еще около 5 млрд рублей планируется направить на берегоукрепление. Срок реализации КРТ составляет 15 лет. 

Теги:
Гребной канал набережная экспертиза
