Экономика

Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки

17 февраля 2026 21:35 Экономика
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки

Фото: предоставлено ВТБ

Подавляющая часть россиян (86%) никогда не становилась жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров в том числе оказывались недоступными сервисы кредитных организаций. Это показал опрос ВТБ, проведенный в рамках аналитического обзора «Безопасность в банке будущего».

Оставшиеся 14% респондентов ответили, что сталкивались с последствиями атаки на банк. Половина из этих респондентов сообщили, что потеряли деньги из-за таких атак – либо из-за того, что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того, что злоумышленники получили доступ к их банковским счетам. 70% россиян из тех, кто потерял свои деньги в результате атаки на банк, смогли вернуть похищенные средства – в полном объеме или частично.

При этом большинство респондентов — 84% — никогда не сталкивались с атаками хакеров на них как на клиентов банков путем взлома личного кабинета на сайте или в мобильном приложении кредитной организации.

Участники опроса также ответили на вопрос, становились ли они жертвами мошенничества в случаях, когда злоумышленники пытались украсить средства обманным путем. Из тех, кто сталкивался с такими атаками, 64% сообщили, что не потеряли своих денег. Либо они сами «раскусили» мошенников (44%) и не поддались на их уловки, либо их убедили в мошенничестве сотрудники банка (20%). Перевели свои деньги злоумышленникам 36% пострадавших (примерно 6% россиян в целом).

Несмотря на случаи хакерских атак, россияне не склонны винить во всем только банки. Более половины опрошенных (57%) считают, что каждый случай, когда злоумышленники атакуют инфраструктуру банков или самих клиентов, нужно рассматривать отдельно.

Каждый пятый россиянин (20%) убеждён, что закрыть абсолютно все уязвимости в огромной инфраструктуре банков невозможно и злоумышленники всегда будут пытаться похитить деньги – у банка или у его клиентов.

«Развитие технологий, с одной стороны, сделают банковские услуги более персонализированными и удобными, но с другой стороны, приведут к новым вызовам в вопросах безопасности. И банкам, и клиентам следует быть готовыми к этим вызовам. Мы уже оказались в ситуации, в которой утрата пользователем «ключа от одной двери» чревата утратой «ключей от всех дверей». Пользователям потребуется быть ещё более бдительными в вопросах защиты своих личных и финансовых данных», - говорит Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

«Основная цель злоумышленников при атаках на банки и их клиентов — это получение денег. Часто мошенники пытаются оформить кредиты на крупные суммы при предоставлении недостоверных документов и информации о своих финансовых возможностях. Однако нам известно и единичных случаях на рынке с поддельными паспортами. Но бывают и более изощренные атаки. Например, хакеры используют вирусы-шифровальщики, с помощью которых стараются испортить инфраструктуру банков с целью вымогательства денежных средств. В целом мошенники стараются использовать какие-то уязвимости кредитных организаций, но во всех этих случаях ущерб наносится только банку, а не его клиентам», — говорит Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Аналитический обзор «Безопасность в банке будущего» подготовлен Центром технологических исследований ВТБ специально к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах». В него вошел анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.

Опрос был проведен в декабре 2025 года. В нем приняло участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

ВТБ
