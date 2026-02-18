Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
18 февраля 2026 11:00
Налогообложение для нижегородского бизнеса предлагают упростить с 2027 года
18 февраля 2026 10:42
Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса
18 февраля 2026 09:42
Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу
17 февраля 2026 21:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
17 февраля 2026 20:00
Нижегородцам рассказали о плюсах и минусах автоматического начисления вычетов
17 февраля 2026 18:46
Более 100 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов по программе "Поддержка СВОих"
17 февраля 2026 18:36
Эксклюзив
Василий Суханов: "Нужно дать инвестору шанс исправиться"
17 февраля 2026 16:47
Торгпредприятия и администрации муниципалитетов Нижегородской области могут принять участие в конкурсе "Торговля России"
17 февраля 2026 15:27
Эксклюзив
Игорь Тюрин: "Молочный сектор находится в небольшом кризисе"
17 февраля 2026 14:59
Эксклюзив
Переработка молока в Нижегородской области выросла на 26%
Экономика

Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса

18 февраля 2026 10:42 Экономика
Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса

Демобилизованные участники СВО, официально признанные безработными или находящиеся в поиске работы, теперь могут рассчитывать на получение до 350 тысяч рублей для запуска собственного дела по социальному контракту. Возможность стала доступной благодаря расширению условий программы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для ветеранов с инвалидностью I или II группы предусмотрен особый порядок оформления. Заключить социальный контракт может либо сам военнослужащий, либо его неработающая супруга — решение принимается внутри семьи.

Ключевым изменением стала отмена требования об оценке среднедушевого дохода семьи. Это существенно расширяет доступ к мере поддержки и делает ее более достижимой для участников СВО.

Социальный контракт как инструмент финансовой помощи гражданам реализуется в рамках национального проекта "Семья".

"У нас в регионе введены различные виды поддержки ветеранов спецоперации, которые заинтересованы в создании и развитии своего бизнеса. Например, для ветеранов СВО и для предприятий, которые оказывают помощь нашим бойцам, существует программа "Поддержка СВОих". По ней можно оформить льготные займы на обеспечение и развитие производства. Нижегородские предприниматели уже получили более 300 млн рублей в государственной микрофинансовой организации", - отметил глава региона.

Кроме того, для тех, у кого нет опыта в бизнесе, региональный минпром совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества" запустил программу "СВОе дело".

Ранее сообщалось, что нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за новых сотрудников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Глеб Никитин СВО
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2026 17:34
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области
05 февраля 2026 21:33
Нижегородца вернули на Родину из украинского плена 5 февраля
26 января 2026 17:06
В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных