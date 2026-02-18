Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса Экономика

Демобилизованные участники СВО, официально признанные безработными или находящиеся в поиске работы, теперь могут рассчитывать на получение до 350 тысяч рублей для запуска собственного дела по социальному контракту. Возможность стала доступной благодаря расширению условий программы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для ветеранов с инвалидностью I или II группы предусмотрен особый порядок оформления. Заключить социальный контракт может либо сам военнослужащий, либо его неработающая супруга — решение принимается внутри семьи.

Ключевым изменением стала отмена требования об оценке среднедушевого дохода семьи. Это существенно расширяет доступ к мере поддержки и делает ее более достижимой для участников СВО.

Социальный контракт как инструмент финансовой помощи гражданам реализуется в рамках национального проекта "Семья".

"У нас в регионе введены различные виды поддержки ветеранов спецоперации, которые заинтересованы в создании и развитии своего бизнеса. Например, для ветеранов СВО и для предприятий, которые оказывают помощь нашим бойцам, существует программа "Поддержка СВОих". По ней можно оформить льготные займы на обеспечение и развитие производства. Нижегородские предприниматели уже получили более 300 млн рублей в государственной микрофинансовой организации", - отметил глава региона.

Кроме того, для тех, у кого нет опыта в бизнесе, региональный минпром совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества" запустил программу "СВОе дело".

Ранее сообщалось, что нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за новых сотрудников.