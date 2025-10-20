Екатерина Лебедева: "Паспорт компетенций повышает шансы студентов на трудоустройство" Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Более 143 тысяч студентов выпускных курсов прошли оценку риска нетрудоустройства, и почти в 12% случаев этот риск оказался высоким. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Голиковой, выпускники получают поддержку и помощь в трудоустройстве благодаря работе центров занятости, а также центров карьеры и компетенций при университетах.

Как отметила директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева, в шести вузах Нижегородской области действуют центры компетенций, в 2025 году к оценке вовлечено 9524 студента, а с 2021 года диагностику прошли уже 25 654 человека.

Оценка проводится по 22 параметрам, включая лидерские качества, эмоциональный интеллект, ориентацию на результат, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки и другие.

По итогам диагностики студентам предлагаются курсы развития компетенций от платформы "Россия – страна возможностей". Они бывают базового и продвинутого уровня и могут интегрироваться в образовательный процесс — как дисциплины, онлайн-курсы или факультативы.

"Для построения успешной карьеры студентам выдают паспорт компетенций – уникальный документ, подтверждающий прохождение диагностики на платформе АНО "Россия – страна возможностей". Он в разы повышает шансы на успешное трудоустройство, дает конкурентное преимущество на собеседовании, повышает шансы на хорошие стажировки и при поступлении в магистратуру", - сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.