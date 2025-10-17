Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Почти 4 тысячи кружков для детей открыли в Подмосковье в 2025 году

17 октября 2025 18:16 Общество
Почти 4 тысячи кружков для детей открыли в Подмосковье в 2025 году

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Московской области активно развивают систему внешкольного образования. Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что в регионе действует более 41 тысячи секций и кружков по различным направлениям, включая творчество, спорт, иностранные языки и моделирование, передаёт 360.ru. В этих кружках занимаются более 1,3 млн школьников и студентов. Программы дополнительного образования оцифрованы для удобства выбора и записи.

Самыми популярными стали социально-гуманитарные кружки (480 тысяч учащихся, 37% детей от 5 до 17 лет), где изучают русский и английский языки, литературу, каллиграфию и нейрофитнес. Кружки художественной направленности посещают 339 тысяч детей, а физкультурно-спортивные секции — 223 тысячи. Военно-патриотические кружки стали более популярными, их посещаемость возросла с 1,3 тысячи до более чем 2,2 тысячи.

Так, например, в Лобне успешно работает кружок "Патриот", где детей обучают стрельбе, сборке автоматов, защите от радиационного, химического и биологического воздействия, а также первой медицинской помощи. Здесь также проходят экскурсии, встречи с ветеранами и акции.

Естественно-научные и технические кружки, количество которых удвоилось с 2023 года, пользуются большой популярностью. В "Кванториуме" в Балашихе открылся кружок "Хайтек" с современным оборудованием, где дети учатся моделированию, 3D-графике и основам дизайн-проектирования. Обучение направлено на подготовку будущих инженеров и развитие креативного мышления.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
18+

