"Торпедо" всухую уступило ЦСКА и продолжило серию домашних поражений

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" не смогло реализовать свои моменты и проиграло московскому ЦСКА с минимальным счетом — 0:1.

Команды начали активно. Однако в первом периоде соперникам не удалось открыть счет.

А вот начало второго периода получилось результативным: уже на 52-й секунде Дмитрий Бучельников распечатал ворота Дениса Костина. Ассистировал ему экс-"торпедовец" Николай Коваленко. Переломить ход встречи во втором игровом отрезке подопечным Алексея Исакова не удалось.

Не получилось сравнять счет и в финальной двадцатиминутке. В третьем периоде нижегородцы устроили финальный штурм. Несколько раз "автозаводцы" могли забить, но шайба так и не зашла в ворота "армейцев". В концовке Богдан Конюшков в жестком эпизоде не дал сопернику поразить пустые ворота. Насколько сильно пострадал защитник — пока неизвестно. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу ЦСКА.

Это шестое поражение нижегородцев в семи последних матчах и пятая неудача на домашнем льду подряд.

"В команде нет равнодушных, все стараются, все работают. Да, результат отрицательный. Один единственный выход из этой ситуации - командная работа. Будем готовиться к следующей игре", — прокомментировал матч главный тренер.

19 октября нижегородцы вновь встретятся с тольяттинской "Ладой".

Ранее сообщалось, что три игрока "Торпедо" попали в расширенный состав сборной России.