Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 октября 2025 22:13"Торпедо" всухую уступило ЦСКА и продолжило серию домашних поражений
17 октября 2025 17:13Опубликован логотип первого частного футбольного клуба Нижнего Новгорода
17 октября 2025 14:48Министры спорта и просвещения обсудили новые дисциплины на уроках физкультуры
17 октября 2025 09:00Клуб "Горький" мечтает о своей арене в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 17:10Глеб Никитин обсудил с Артемом Буслаевым развитие сквоша в Нижегородской области
16 октября 2025 15:49ВК "Горький" нацелился на плей-офф
16 октября 2025 11:40Баскетболисты "Пари НН" уступили ЦСКА в выездном матче
16 октября 2025 10:48Евгений Люлин: "Наша цель - подружить юных дзержинцев со спортом на всю жизнь"
16 октября 2025 09:48"Чайка" всухую обыграла "Тюменский Легион", продлив победную серию
15 октября 2025 17:29Три хоккеиста "Торпедо" попали в расширенный состав сборной России
Спорт

"Торпедо" всухую уступило ЦСКА и продолжило серию домашних поражений

17 октября 2025 22:13 Спорт
Торпедо всухую уступило ЦСКА и продолжило серию домашних поражений

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" не смогло реализовать свои моменты и проиграло московскому ЦСКА с минимальным счетом — 0:1.

Команды начали активно. Однако в первом периоде соперникам не удалось открыть счет.

А вот начало второго периода получилось результативным: уже на 52-й секунде Дмитрий Бучельников распечатал ворота Дениса Костина. Ассистировал ему экс-"торпедовец" Николай Коваленко. Переломить ход встречи во втором игровом отрезке подопечным Алексея Исакова не удалось.

Не получилось сравнять счет и в финальной двадцатиминутке. В третьем периоде нижегородцы устроили финальный штурм. Несколько раз "автозаводцы" могли забить, но шайба так и не зашла в ворота "армейцев". В концовке Богдан Конюшков в жестком эпизоде не дал сопернику поразить пустые ворота. Насколько сильно пострадал защитник — пока неизвестно. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу ЦСКА.

Это шестое поражение нижегородцев в семи последних матчах и пятая неудача на домашнем льду подряд.

"В команде нет равнодушных, все стараются, все работают. Да, результат отрицательный. Один единственный выход из этой ситуации - командная работа. Будем готовиться к следующей игре", — прокомментировал матч главный тренер.

19 октября нижегородцы вновь встретятся с тольяттинской "Ладой".

Ранее сообщалось, что три игрока "Торпедо" попали в расширенный состав сборной России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2025 22:25"Торпедо" проиграло в Минске с самым крупным счетом в сезоне
10 октября 2025 23:00"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных