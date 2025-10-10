Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 октября 2025 23:00"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений
10 октября 2025 15:00ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ
10 октября 2025 11:46ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по буллитам
10 октября 2025 10:52Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у МБА МАИ
09 октября 2025 15:15Мурал с Губерниевым появился на стене нижегородской девятиэтажки
09 октября 2025 09:55Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник"
09 октября 2025 07:00Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"
08 октября 2025 12:45Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
07 октября 2025 18:18Разработка мастер-плана по развитию "Водника" вышла на финишную прямую
Спорт

"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений

10 октября 2025 23:00 Спорт
Торпедо не смогло взять реванш у Металлурга и продолжает серию поражений

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело второе подряд поражение от "Металлурга", уступив на выезде со счётом 1:4.

Два дня назад команды уже встречались, и противостояние это выдалось напряженным с большим количеством стычек. Тогда матч проходил в Нижнем Новгороде и завершился победой гостей — 5:1. После игры потасовка произошла и между главными тренерами команд.

В повторной игре "Торпедо" начало активно и вышло вперёд в концовке первого периода. Егор Соколов открыл счет за 13 секунд до сирены — 0:1. Этот гол стал единственным в стартовой двадцатиминутке.

После перерыва "Металлург" быстро восстановил равновесие. Евгений Кузнецов, впервые появившийся в составе хозяев в этом сезоне, отдал передачу из-за ворот, и Михаил Фёдоров сравнял счёт — 1:1. Магнитогорцы продолжили давление и вскоре вышли вперёд — 2:1. У "Торпедо" был шанс отыграться, но Илья Набоков справился с броском Кирилла Воронина.

В начале третьего периода хозяева реализовали большинство — 3:1. За шесть минут до конца нижегородцы сняли вратаря, уральцы поразили пустые ворота и поставили точку в матче — 4:1.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" заняло 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
03 октября 2025 22:48Нижегородское "Торпедо" не сумело отыграться и уступило "Северстали"
01 октября 2025 22:45Нижегородское "Торпедо" одержало третью победу над СКА в сезоне
01 октября 2025 15:00Опубликованы новые фото со стройки Ледового дворца в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных