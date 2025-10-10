"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело второе подряд поражение от "Металлурга", уступив на выезде со счётом 1:4.

Два дня назад команды уже встречались, и противостояние это выдалось напряженным с большим количеством стычек. Тогда матч проходил в Нижнем Новгороде и завершился победой гостей — 5:1. После игры потасовка произошла и между главными тренерами команд.

В повторной игре "Торпедо" начало активно и вышло вперёд в концовке первого периода. Егор Соколов открыл счет за 13 секунд до сирены — 0:1. Этот гол стал единственным в стартовой двадцатиминутке.

После перерыва "Металлург" быстро восстановил равновесие. Евгений Кузнецов, впервые появившийся в составе хозяев в этом сезоне, отдал передачу из-за ворот, и Михаил Фёдоров сравнял счёт — 1:1. Магнитогорцы продолжили давление и вскоре вышли вперёд — 2:1. У "Торпедо" был шанс отыграться, но Илья Набоков справился с броском Кирилла Воронина.

В начале третьего периода хозяева реализовали большинство — 3:1. За шесть минут до конца нижегородцы сняли вратаря, уральцы поразили пустые ворота и поставили точку в матче — 4:1.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" заняло 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ.