Три хоккеиста "Торпедо" попали в расширенный состав сборной России Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Сразу три хоккеиста нижегородского "Торпедо" получили вызов в расширенный состав национальной сборной России для участия в Кубке Первого канала (18+). В список попали защитники Богдан Конюшков и Антон Силаев, а также нападающий Сергей Гончарук. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

В общей сложности в предварительный состав включены 53 игрока из 15 клубов Континентальной хоккейной лиги: 8 вратарей, 18 защитников и 27 нападающих.

Окончательный состав команды будет определен тренерским штабом во главе с Романом Ротенбергом в ближайшее время.

Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря 2025 года. Сборная России проведет свои матчи 13 и 14 декабря.

В этом году в Кубке участвуют три команды: сборные России, Беларуси и Казахстана.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" уступило 1:7 минскому "Динамо" в выездной игре.