Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
15 октября 2025 17:29Три хоккеиста "Торпедо" попали в расширенный состав сборной России
15 октября 2025 10:06В ФК "Пари НН" опровергли слухи о возможной смене спортивного директора
14 октября 2025 22:25"Торпедо" проиграло в Минске с самым крупным счетом в сезоне
14 октября 2025 17:00У ФК "Пари НН" может смениться спортивный директор
13 октября 2025 09:11Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона
12 октября 2025 17:27"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5
12 октября 2025 14:29ХК "Торпедо" объявил о подписании форварда Шейна Принса
12 октября 2025 10:08Руководство волейбольных команд "Горький" и "Спарта" получило поддержку от ВФВ
11 октября 2025 18:06Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"
11 октября 2025 15:49ХК "Торпедо-Горький" крупно уступил новокузнецкому "Металлургу"
Спорт

Три хоккеиста "Торпедо" попали в расширенный состав сборной России

15 октября 2025 17:29 Спорт
Три хоккеиста Торпедо попали в расширенный состав сборной России

Фото: ХК "Торпедо"

Сразу три хоккеиста нижегородского "Торпедо" получили вызов в расширенный состав национальной сборной России для участия в Кубке Первого канала (18+). В список попали защитники Богдан Конюшков и Антон Силаев, а также нападающий Сергей Гончарук. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

В общей сложности в предварительный состав включены 53 игрока из 15 клубов Континентальной хоккейной лиги: 8 вратарей, 18 защитников и 27 нападающих.

Окончательный состав команды будет определен тренерским штабом во главе с Романом Ротенбергом в ближайшее время.

Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря 2025 года. Сборная России проведет свои матчи 13 и 14 декабря.

В этом году в Кубке участвуют три команды: сборные России, Беларуси и Казахстана.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" уступило 1:7 минскому "Динамо" в выездной игре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
12 октября 2025 17:27"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5
12 октября 2025 14:29ХК "Торпедо" объявил о подписании форварда Шейна Принса
10 октября 2025 23:00"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных