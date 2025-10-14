"Торпедо" проиграло в Минске с самым крупным счетом в сезоне

Фото:
Нижегородское "Торпедо" крупно проиграло в выездной встрече с минским "Динамо" — 1:7.
Уже к середине первого периода хозяева трижды поразили ворота Ивана Кульбакова. При этом по броскам и времени в атаке "Торпедо" не уступало минчанам, но реализация моментов оказалась на стороне соперника.
Во втором периоде нижегородцы создали несколько опасных моментов. Шайба дважды попадала в штангу после бросков Сергея Гончарука и Антона Силаева. Однако забить так и не удалось.
В начале третьего периода "Динамо" довело счёт до 4:0, реализовав большинство. Единственную шайбу в составе "автозаводцев" забросил капитан Алексей Кручинин, реализовав большинство.
Затем минчане еще три раза поразили ворота нижегородцев. Трое хоккеистов "Динамо" оформили дубль. Встреча закончилась со счетом 1:7 в пользу хозяев.
Теперь "Торпедо" возвращается в Нижний Новгород. Следующий матч команда проведет 17 октября против ЦСКА.
В минувшее воскресенье нижегородцы обыграли "Барыс" после серии поражений.
