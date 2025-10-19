Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников дорожного хозяйства

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается 19 октября. В своём обращении он также поблагодарил ветеранов отрасли.
Глава региона подчеркнул, что работа специалистов по развитию и улучшению дорожной инфраструктуры имеет особое значение для области. По его словам, от состояния как крупных магистралей, так и небольших подъездных дорог зависит качество жизни людей, эффективность экономики и производительность труда.
Никитин напомнил, что в Нижегородской области насчитывается более 13 тысяч километров региональных дорог, а также проходят участки трёх федеральных трасс.
Он отметил, что дорожники вносят значимый вклад, обновляя покрытия как в отдалённых населённых пунктах, так и в административных центрах. Благодаря их труду обеспечивается доступность территорий, своевременная доставка грузов, а также проезд спецтехники, машин скорой помощи и школьных автобусов.
"Вы демонстрируете высокий профессионализм и полную самоотдачу на всех этапах своей работы", — заявил губернатор.
Он добавил, что применение современных технологий, качественное проектирование и использование усовершенствованных видов покрытия позволяют создавать дороги, которые будут служить людям на протяжении многих лет.
Глава региона также сообщил, что в 2025 году в Нижегородской области будет обновлено более 700 километров дорог и мостов. Основные дорожные работы текущего сезона близки к завершению, а подготовка к следующему году уже ведётся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Никитин выразил уверенность в том, что развитие дорожной инфраструктуры находится в надёжных руках. Он пожелал работникам отрасли новых достижений, счастья и здоровья.
"В профессиональный праздник желаю вам двигаться к успеху не только по уже проторенным дорогам, но и смело прокладывать новые пути!" — сказал губернатор.
