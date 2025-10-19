Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 октября 2025 10:33Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025 10:25Нижегородка пожаловалась главе СКР на нарушение прав при получении лекарств
19 октября 2025 10:09Названия двух нижегородских деревень вошли в топ самых смешных в России
18 октября 2025 17:16Названы главные причины смертности в Нижегородской области
18 октября 2025 16:33Глеб Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян в Нижегородскую область
18 октября 2025 14:50Число госпитализированных после отравления в арзамасской школе выросло до 15
18 октября 2025 14:05Нижегородцам рассказали, как утилизировать старую технику
18 октября 2025 13:21Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе ищет нового владельца
18 октября 2025 11:15Нижегородский трамвай №8 приостановит движение 18 и 19 октября
18 октября 2025 10:31Глеб Никитин и Денис Буцаев обсудили нижегородские экологические проекты
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников дорожного хозяйства

19 октября 2025 10:33 Общество
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников дорожного хозяйства

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается 19 октября. В своём обращении он также поблагодарил ветеранов отрасли.

Глава региона подчеркнул, что работа специалистов по развитию и улучшению дорожной инфраструктуры имеет особое значение для области. По его словам, от состояния как крупных магистралей, так и небольших подъездных дорог зависит качество жизни людей, эффективность экономики и производительность труда.

Никитин напомнил, что в Нижегородской области насчитывается более 13 тысяч километров региональных дорог, а также проходят участки трёх федеральных трасс.

Он отметил, что дорожники вносят значимый вклад, обновляя покрытия как в отдалённых населённых пунктах, так и в административных центрах. Благодаря их труду обеспечивается доступность территорий, своевременная доставка грузов, а также проезд спецтехники, машин скорой помощи и школьных автобусов.

"Вы демонстрируете высокий профессионализм и полную самоотдачу на всех этапах своей работы", — заявил губернатор.

Он добавил, что применение современных технологий, качественное проектирование и использование усовершенствованных видов покрытия позволяют создавать дороги, которые будут служить людям на протяжении многих лет.

Глава региона также сообщил, что в 2025 году в Нижегородской области будет обновлено более 700 километров дорог и мостов. Основные дорожные работы текущего сезона близки к завершению, а подготовка к следующему году уже ведётся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Никитин выразил уверенность в том, что развитие дорожной инфраструктуры находится в надёжных руках. Он пожелал работникам отрасли новых достижений, счастья и здоровья.

"В профессиональный праздник желаю вам двигаться к успеху не только по уже проторенным дорогам, но и смело прокладывать новые пути!" — сказал губернатор.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники Ремонт дорог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных