Последние новости рубрики Экономика
Экономика

Нижегородская область вошла в число регионов с самой низкой безработицей в стране

20 октября 2025 11:18 Экономика
Нижегородская область вошла в число регионов с самой низкой безработицей в стране

Фото: Анастасия Назарова

Россия продолжает удерживать одну из самых низких в мире планок безработицы, пишет "Российская газета". По данным Росстата, рассчитанным по методологии Международной организации труда (МОТ), в августе 2025 года показатель составил 2,1%. Для сравнения, среднемировой уровень безработицы по итогам 2024 года достигал 5%.

В ведомстве уточнили, что по критериям МОТ безработным считается человек, который не имеет оплачиваемой работы, активно ищет её и готов приступить к трудовой деятельности. За 2024 год доля таких граждан в возрасте от 15 лет и старше в России составляла 2,5%, а тенденция к снижению сохраняется.

По оценке Росстата, Россия входит в число стран с наименьшим уровнем безработицы. Так, в Германии этот показатель равен 3,4%, в США — 4%, в Индии — 4,2%, в Великобритании — 4,4%, в Канаде — 6,4%, в Италии — 6,5%, во Франции — 7,4%, а в ЮАР — свыше 32%.

Росстат отметил, что ежемесячные обследования занятости проводят по международным стандартам. В них участвуют около 77 тысяч человек старше 15 лет. Такая выборка, подчеркнули специалисты, позволяет получать достоверные данные не только в целом по стране, но и по каждому региону.

По итогам исследований рабочей силы за 2024 год, в пятёрку регионов с самым низким уровнем безработицы вошли Москва (1%), Нижегородская область (1,3%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,3%) и Амурская область (1,3%).

Представитель Росстата напомнил, что в понятие "безработный" по методологии МОТ входят три критерия. Человек не имеет работы и дохода, активно ищет её — любыми доступными способами, включая СМИ, интернет или личные контакты, — и готов приступить к работе сразу, как только найдет подходящее место.

В среднем поиск работы в России занимает около пяти месяцев. По результатам обследования, во втором квартале 2025 года 66% безработных искали работу через друзей и знакомых, 55,7% — через интернет и СМИ, 24,9% — обращались напрямую к работодателям, а 23,9% — в службы занятости.

Разница между мужчинами и женщинами на рынке труда в стране постепенно сокращается: в 2024 году уровень безработицы среди мужчин составлял 2,4%, среди женщин — 2,6%. Для сравнения, в среднем по миру эти показатели равны 4,8% и 5,2% соответственно. В США безработица среди мужчин — 4,1%, среди женщин — 3,9%; в Германии — 3,6% и 3,1%; во Франции — 7,6% и 7,3%; в Италии — 5,9% и 7,3%.

В Росстате подчеркнули, что показатели занятости являются важным индикатором для экономической, социальной и региональной политики. Они влияют на принятие решений в сфере образования, молодежной и гендерной политики, а также на стратегии бизнеса.

"Когда оказалось, что в регионах России много незанятых женщин с высоким уровнем образования, компании стали размещать там кол-центры. Для россиян при выборе региона для переезда необходимо понимать, насколько легко на новом месте можно найти работу в определенной отрасли. Низкая безработица — это сигнал, что спрос на труд высок, а зарплаты могут ускорить рост и можно попробовать этим воспользоваться", — отметили в Росстате.

Ранее сообщалось, что Росстат составил портрет среднестатистического россиянина.

Безработица Росстат экономика
