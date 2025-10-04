Никитин обсудил с главой Росстата развитие цифровой статистики в регионе Общество

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с главой Росстата Сергеем Галкиным. В центре внимания оказались вопросы сотрудничества в сфере статистики, а также использование больших и административных данных для улучшения управления.

Как отметил Глеб Никитин, исполнительные органы региона уже почти два века опираются на данные статистики при планировании и принятии решений. За это время экономика страны не раз менялась, и вместе с ней — подходы к управлению. Власти нуждались в актуальной информации, и статистика всегда старалась идти в ногу со временем: совершенствовалась методология, внедрялись новые инструменты обработки данных.

Сегодня региональные органы власти работают с цифровыми массивами статистической информации, что позволяет быстрее и точнее анализировать ситуацию. В 2024 году Нижегородстат вместе с министерством экономики и министерством цифрового развития и связи области завершили проект по переводу статистики на современную цифровую платформу. Эта система стала одной из лучших российских разработок и позволила отказаться от ручного ввода данных. Теперь информация доступна в электронном виде всем исполнительным органам власти.

Сергей Галкин подчеркнул, что развитие территориальной статистики — важная часть стратегии Росстата до 2030 года. Он отметил, что для принятия продуманных решений необходимы подробные данные по почти 5 тысячам населенных пунктов и 51 субтерриториальному образованию Нижегородской области.

Кроме того, глава Росстата сообщил, что Нижегородская область может стать участником пилотных проектов по расчету новых показателей — например, в сфере туризма и демографии — с применением больших и административных данных.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу над улучшением системы государственной статистики.

Сегодня официальная статистика остается важнейшим инструментом для органов власти Нижегородской области. Данные, собираемые Нижегородстатом, помогают анализировать социально-экономическую ситуацию в регионе, а информация Росстата позволяет сравнивать показатели с другими субъектами страны.