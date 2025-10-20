Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Представители Нижегородской области вошли в экспертный совет Знание.Премия

20 октября 2025 11:26 Общество
Представители Нижегородской области вошли в экспертный совет Знание.Премия

Фото: Российское общество "Знание"

Главная просветительская награда страны Знание.Премия объявила состав экспертного совета. В него включены более 300 специалистов из всех регионов России. От Нижегородской области в совет вошли три эксперта: заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре от Нижегородской области Ольга Щетинина, а также советник директора центра специальных проектов "Платформа" Антон Тихонов.

Экспертный совет сформирует федеральный шорт-лист по 15 номинациям, а также определит лучшего просветителя и лучший просветительский проект в каждом субъекте РФ.

Заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль отметил, что для отбора лучших разработана объективная система оценки: каждую заявку рассматривают пять экспертов, и лишь один из них представляет регион соискателя. По его словам, это снижает риск предвзятости и способствует обмену опытом между регионами.

В состав совета, в частности, вошли представители культурной сферы: председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, исполнительный директор Российского книжного союза Елена Старостина, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, первый замгендиректора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая и др.

Науку и образование представляют председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, первый зампред комитета ГД по просвещению Алена Аршинова, зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, и.о. ректора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского Андрей Богданцев и др.

Среди управленцев в сфере экономики и промышленности — вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Илья Зубков, исполнительный директор Управляющей компании Российского Фонда прямых инвестиций Антон Урусов, основатель агентства стратегического консалтинга "К2" Кристина Потупчик и др.

К оценке заявок подключены и руководители патриотических организаций: исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Афанасьев, председатель ВОД "Волонтеры-медики" Анна Бабкина, исполнительный директор ООО "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова, исполнительный директор ООО "Российский Красный Крест" Мария Мухина и др.

С полным составом экспертного совета пятого сезона можно ознакомиться на сайте Знание.Премия.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Екатерина Солнцева Общество "Знание" Ольга Щетинина
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
