Экологическая акция #НеделяБезБумаги пройдет в Нижегородской области с 20 по 26 октября Общество

Восьмая ежегодная межрегиональная экологическая акция #НеделяБезБумаги (0+) в этом году пройдет с 20 по 26 октября при поддержке Волонтерского центра Нижегородской области. Акция соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

#НеделяБезБумаги - это масштабная эколого-просветительская инициатива, в рамках которой активисты по всей России рассказывают об экологичном образе жизни, бережном отношении к ресурсам и внедрении безбумажных технологий. Акция наглядно демонстрирует, как простые действия могут помочь планете: всего 1 тонна собранной макулатуры позволяет спасти 10 деревьев, сэкономить 20 000 литров воды и обеспечить кислородом 30 человек. В 2025 году география акции значительно расширилась: участие подтвердили 84 представителя из 37 регионов России.

«Мы все мечтаем жить в чистом, красивом и уютном дворе, районе, городе, стране и мире. Но часто сталкиваемся с незнанием и недопониманием того, как же жить экологично, как сохранить богатства, данные природой, сохранить окружающий мир, флору и фауну. Акция #Неделябезбумаги направлена на повышение экологической грамотности среди детей и молодежи. Именно они формируют будущее, где уважение к природе и ответственное потребление станут нормой» - рассказала руководитель проекта, победитель международной премии #МЫВМЕСТЕ 2024 года Алиса Шинкарук.

Программа акции включает несколько форматов участия: сдача макулатуры в специальных пунктах приема; мероприятия, самые активные участники которых получат экологичные призы (ручки из тетрапака, экосумки и открытки с семенами для посадки). Также запланирован просветительский блок - интерактивные лекции от лекторов Российского общества «Знание». В онлайн формате можно будет пройти чек-лист по экопривычкам и решить семь заданий на экологическую тематику в сервисе «Другое Дело». За выполненные задания участники зарабатывают баллы, которые можно будет обменять на призы.

«Волонтерский центр Нижегородской области» традиционно поддерживает масштабную экологическую акцию #НеделяБезБумаги. Это продолжение нашей системной работы по развитию культуры осознанного потребления и волонтерства в регионе. Мы видим, как с каждым годом акция растет качественно и географически. Как показывают опросы, сохранение экологии является одним из приоритетных ценностей у нижегородской молодежи», - отметила генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт: https://bezbumagy.ru, выбрать заинтересовавшее мероприятие в подходящем формате. Кураторы каждой акции помогут и ответят на все вопросы.

Все мероприятия и результаты акции в социальных сетях можно отследить по хештегам: #безбумаги и #неделябезбумаги. Подробная информация о мероприятиях в регионе и форматах участия - в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/bezbumagy.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».