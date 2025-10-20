Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 12:14Ковчег с мощами святителя Тихона привезут в Нижегородскую область
20 октября 2025 11:55Что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт: личный опыт нижегородки
20 октября 2025 11:26Представители Нижегородской области вошли в экспертный совет Знание.Премия
20 октября 2025 11:08Ассоциация "Нижегородский бизнес – за семью" объединит социально ответственные компании региона
20 октября 2025 10:58В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
20 октября 2025 10:46Новый электробусный маршрут обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году
20 октября 2025 10:30Росстат составил портрет среднестатистического жителя России
20 октября 2025 09:54Заболеваемость ВИЧ снизилась в Нижегородской области
20 октября 2025 09:05План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова
20 октября 2025 09:00Екатерина Лебедева: "Паспорт компетенций повышает шансы студентов на трудоустройство"
Общество

Экологическая акция #НеделяБезБумаги пройдет в Нижегородской области с 20 по 26 октября

18 октября 2025 12:16 Общество
Экологическая акция #НеделяБезБумаги пройдет в Нижегородской области с 20 по 26 октября

Восьмая ежегодная межрегиональная экологическая акция #НеделяБезБумаги (0+) в этом году пройдет с 20 по 26 октября при поддержке Волонтерского центра Нижегородской области. Акция соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

#НеделяБезБумаги - это масштабная эколого-просветительская инициатива, в рамках которой активисты по всей России рассказывают об экологичном образе жизни, бережном отношении к ресурсам и внедрении безбумажных технологий. Акция наглядно демонстрирует, как простые действия могут помочь планете: всего 1 тонна собранной макулатуры позволяет спасти 10 деревьев, сэкономить 20 000 литров воды и обеспечить кислородом 30 человек. В 2025 году география акции значительно расширилась: участие подтвердили 84 представителя из 37 регионов России.

«Мы все мечтаем жить в чистом, красивом и уютном дворе, районе, городе, стране и мире. Но часто сталкиваемся с незнанием и недопониманием того, как же жить экологично, как сохранить богатства, данные природой, сохранить окружающий мир, флору и фауну. Акция #Неделябезбумаги направлена на повышение экологической грамотности среди детей и молодежи. Именно они формируют будущее, где уважение к природе и ответственное потребление станут нормой» - рассказала руководитель проекта, победитель международной премии  #МЫВМЕСТЕ 2024 года Алиса Шинкарук.

Программа акции включает несколько форматов участия: сдача макулатуры в специальных пунктах приема; мероприятия, самые активные участники которых получат экологичные призы (ручки из тетрапака, экосумки и открытки с семенами для посадки). Также запланирован просветительский блок - интерактивные лекции от лекторов Российского общества «Знание». В онлайн формате можно будет пройти чек-лист по экопривычкам и решить семь заданий на экологическую тематику в сервисе «Другое Дело». За выполненные задания участники зарабатывают баллы, которые можно будет обменять на призы. 

«Волонтерский центр Нижегородской области» традиционно поддерживает масштабную экологическую акцию #НеделяБезБумаги.  Это  продолжение нашей системной работы по развитию культуры осознанного потребления и волонтерства в регионе. Мы видим, как с каждым годом акция растет качественно и географически. Как показывают опросы, сохранение экологии является одним из приоритетных ценностей у нижегородской молодежи», - отметила генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт: https://bezbumagy.ru, выбрать заинтересовавшее мероприятие в подходящем формате. Кураторы каждой акции помогут и ответят на все вопросы.

Все мероприятия и результаты акции в социальных сетях можно отследить по хештегам: #безбумаги и #неделябезбумаги. Подробная информация о мероприятиях в регионе и форматах участия - в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/bezbumagy.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных