Нижегородских школьников пригласили к участию в конкурсе научно-популярного видео "Знаешь? Научи" Общество

Школьники Нижегородской области могут принять участие в юбилейном пятом сезоне конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» (6+), который проходит при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети» в Десятилетие науки и технологий.

Конкурс позволяет школьникам заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи. Победителей ждут увлекательные поездки, современная техника и дополнительные баллы для абитуриентов от одного из ведущих вузов страны.

Конкурс «Знаешь? Научи!» уже пять лет объединяет школьников со всей страны в возрасте от 6 до 18 лет, предоставляя им возможность делиться своими знаниями и объяснять сложные темы простым и увлекательным языком. Участникам предстоит создать собственные видео под руководством опытных наставников, которых они выбирают сами. Цель конкурса – популяризация научного знания и мотивация к использованию современных и высокотехнологичных средств и методов для воплощения творческих идей среди учеников школ. Участникам необходимо записать видео продолжительностью от 1 до 3 минут, опубликовать его на сайте научи.наука.рф. Результаты будут опубликованы 13 апреля 2026 года.

«Конкурс «Знаешь? Научи!» - один из ключевых проектов Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году стартовал 5-й сезон. За прошедшие четыре сезона школьники прислали более 10 тысяч видеороликов. Благодаря «Знаешь? Научи!» растет сообщество молодых энтузиастов, готовых делиться знаниями и вдохновлять других учиться. А еще создаются условия для реализации потенциала каждого человека и развития его талантов - это национальная цель, поставленная нашим главой государства», - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В этом году к конкурсу присоединились новые партнеры, а финалистов ждут не только призы, но и дополнительные баллы для поступления в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

Первый этап конкурса – прием работ – уже стартовал и продлится до 1 марта 2026 года.

«Конкурс «Знаешь? Научи!» формирует новое поколение научных коммуникаторов. Вдохновляясь участием в нем, многие школьники начинают регулярно смотреть научно-популярные видеоролики и создавать свой собственный контент. Искренняя вовлеченность ребят дает дополнительный импульс для популяризации современной науки, а кому-то даже помогает определиться с будущей профессией. В Десятилетие науки и технологий мы делаем акцент на креативности и простоте подачи. Наука не должна быть скучной, и участники конкурса это доказывают», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Видео должны соответствовать по смыслу одной из номинаций. Всего их шесть:

• «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны». Для участия в номинации необходимо записать видеоролик о том, как современные беспилотные летательные аппараты и космические спутники помогают изучать Землю;

• «Умные материалы в городах будущего». В номинации принимаются ролики о новых материалах, которые делают жизнь удобнее, безопаснее и экологичнее;

• «Двигателестроение». Школьники, которые выберут для участия эту номинацию, должны будут записать ролики об авиационном двигателестроении, где будут рассказывать о том, как знание школьных предметов, таких как математика и физика, помогает профессии инженера, ведь именно инженеры, конструкторы, механики играют ключевую роль в создании самолетов;

• «Устройство будущего: от идеи к чертежу». Участникам номинации необходимо придумать свой собственный гаджет из будущего, а в видеоролике подробно описать его принцип работы и дать научное обоснование;

• «Наука-история-человек». Тематика номинации – развитие науки в разные эпохи жизни человечества, гениальные ученые и великие открытия, влияющие на культуру и общество;

• «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый». Для участия в этой номинации нужно записать видеоролик, в котором необходимо объяснить, что такое искусственный интеллект и как он работает в повседневной жизни.

Участники могут экспериментировать с выбранной тематикой, опираясь на свои научные интересы. Например, будущие физики могут рассказать о законе сохранения энергии и импульса, действии и противодействии, о законе сохранения энергии, химики – о новых сплавах и материалах, информатики – о создании систем автоматического контроля за беспилотными аппаратами.

Партнерами спецноминаций «Лучший наставник» и «Лучшая школа» выступают РУДН и фонд «Вызов». Лучшим наставником и лучшей школой станут те, чьи ученики пришлют на конкурс больше всего видеороликов.

Третьей спецноминацией традиционно стал «Марафон регионов», где победа достанется топ-5 регионам, от которых примет участие больше всего детей.

«Заинтересовать, увлечь молодое поколение наукой в век стремительных скоростей и тотальной цифровизации — сложная задача, настоящий вызов. Нужно искать необычные форматы, чтобы привлечь внимание молодежи к достижениям ученых. Конкурс «Знаешь? Научи!» дает возможность школьникам почувствовать себя научно-популярными блогерами и снять собственное видео. Фонд «Вызов» в этом году выступает партнером номинации «Лучшая школа». Ведь интерес к науке пробуждается именно в школьные годы, когда горят глаза, хочется экспериментировать и каждый день узнавать что-то новое», — рассказала генеральный директор фонда «Вызов» Наталья Третьяк.

Призовые места в каждой из шести номинаций будут присуждаться в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом, будут определены 18 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 54 финалистов, а также лучший наставник, лучшая школа и лучший регион. Всех победителей, в том числе лучшего наставника и представителей лучшей школы, пригласят на торжественную церемонию награждения.

Для победителей в 2024 году АНО «Национальные приоритеты» организовала двухдневную поездку в Москву. Во второй день состоялась торжественная церемония награждения, где им вручили сертификаты и памятные подарки от российских ученых. Так, победители получили беспроводные наушники, Bluetooth-колонки, электросамокаты, учебные микроскопы и многое другое.

Всего в 2024 году в конкурсе приняли участия школьники из 82 регионов Российской Федерации. Наибольшее количество участников оказалось из Москвы, Калужской области, Республики Татарстан, Луганской Народной Республики и Нижегородской области.