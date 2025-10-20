Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Доброволец СВО: "Каждый из нас должен внести свой вклад в защиту нашей страны, в историю и будущее русского народа"

20 октября 2025 16:17
Доброволец СВО: Каждый из нас должен внести свой вклад в защиту нашей страны, в историю и будущее русского народа

Фото: Дмитрий Музыка

В нижегородском пункте отбора мужчины из разных регионов страны добровольно принимают решение поменять гражданские профессии на военную службу. Очередная группа добровольцев после заключения контрактов с Министерством обороны России отправилась на полигоны для подготовки перед участием в специальной военной операции.

Среди добровольцев - житель Калининградской области. Он рассказал, что уже имеет опыт срочной службы в инженерных войсках и спецразведке. На гражданке увлекался киберспортом и самостоятельно изучал управление беспилотными летательными аппаратами, поэтому на СВО хочет попробовать себя в качестве оператора БПЛА.

«Для меня главным мотиватором стало осознание, что нашим парням «за ленточкой» нужно помочь. С каждым днем мне становилось все тяжелее на душе, потому что мои друзья там, а я здесь. Хочу стать оператором дронов. Победа будет за нами, потому что мы русские!» - поделился он.

Другой доброволец – житель Ленинградской области - мечтает служить в артиллерии.

«Считаю своим долгом помочь стране быстрее завершить спецоперацию, поэтому решил отправиться на СВО. У меня сильное желание присоединиться к российской артиллерии. Многие мои знакомые уже там, и я не исключение. Уверен, что победа будет за нами, ведь Россия – сильная страна, которая обязательно победит», - сказал контрактник.

Спортсмен из Алтайского края считает, что его физическая подготовка будет полезна на передовой.

«Каждый из нас должен внести свой вклад в защиту нашей страны, в историю и будущее русского народа. Для меня было важно, чтобы моя семья приняла и поддержала это ответственное решение. Родители сказали: «Мы гордимся тобой, ты наш защитник!». Меня переполняет гордость за наших военных, хочу быстрее к ним присоединиться. Вместе мы победим врага!» - уверен контрактник.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку добровольцев к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в центре набора добровольцев по телефону 8 800-10-17-017 или на сайте https://служунн.рф/.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
