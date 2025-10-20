Пострадали двое: появились подробности массового ДТП на проспекте Гагарина

Фото:
Появились подробности массового ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, из-за которого днем 20 октября образовалась пробка. Ими поделились в пресс-службе полиции.
По данным правоохранителей, в 11:25 возле дома №118 по проспекту Гагарина 43-летний водитель "Киа" врезался в другую "Киа" под управлением 44-летней женщины. Затем "Киа" влетела в "Черри" под управлением 33-летней женщины, а "Черри" въехал в автомобиль "Омода", за рулем которого находился 33-летний мужчина.
В результате пострадали водители "Киа". Их на скорой увезли в больницу.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.
