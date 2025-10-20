Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Пострадали двое: появились подробности массового ДТП на проспекте Гагарина

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Появились подробности массового ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, из-за которого днем 20 октября образовалась пробка. Ими поделились в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, в 11:25 возле дома №118 по проспекту Гагарина 43-летний водитель "Киа" врезался в другую "Киа" под управлением 44-летней женщины. Затем "Киа" влетела в "Черри" под управлением 33-летней женщины, а "Черри" въехал в автомобиль "Омода", за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В результате пострадали водители "Киа". Их на скорой увезли в больницу.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего. 

ГАИ ДТП Приокский район
