Экономика

Нижегородская область заключила пятое региональное соглашение с Узбекистаном

21 октября 2025 10:57 Экономика
Нижегородская область заключила пятое региональное соглашение с Узбекистаном

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородская область заключила новое соглашение о сотрудничестве с Ташкентской областью Узбекистана, ставшее уже пятым подобным партнерством в республике. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам Никитина, соглашение охватывает широкий спектр направлений: от торговли и экономики до науки, образования, культуры и социальной сферы. Документ был подписан в ходе встречи с хокимом Ташкентской области Зоиром Мирзаевым.

"До сегодняшнего дня у нас было четыре действующих соглашения с регионами Узбекистана. Теперь мы приобрели пятого партнера", — отметил губернатор.

В рамках визита делегация из Узбекистана ознакомилась с возможностями Нижегородской области. Гостям представили строящуюся ледовую арену, ИТ-кампус, а также провели экскурсию по историческим достопримечательностям города.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере информационных технологий и образования. Как подчеркнул губернатор, в вузах Нижнего Новгорода обучаются более двух тысяч студентов из Узбекистана — это около 30% от общего числа иностранных учащихся в регионе.

"Уверен, что у нашего партнерства есть значительный потенциал для развития", — добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Узбекистан будут укреплять сотрудничество в различных сферах.

Глеб Никитин Международное сотрудничество Соглашение
