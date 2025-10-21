Развитие общества и экономики обсудили на ЭКГ-форуме в Нижнем Новгороде Экономика

В Нижнем Новгороде состоялся ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" (18+), собравший представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Участники обсудили, как социально ориентированный бизнес может способствовать устойчивому развитию страны, поддержке семей и улучшению демографической ситуации, при этом сохраняя баланс между экономической эффективностью, экологическими приоритетами и интересами общества.

Центральным событием форума стала пленарная сессия под названием "Экономическая эффективность и социальная справедливость". В ней приняли участие представители администрации президента, федеральных министерств, а также главы субъектов РФ.

Одной из ключевых тем обсуждения стал ЭКГ-рейтинг — национальная система оценки деловой репутации компаний. Он формируется на основе данных государственных информационных систем и позволяет определить организации, демонстрирующие высокий уровень социальной и экологической ответственности.

Полномочные представители президента РФ в Приволжском и Центральном федеральных округах Игорь Комаров и Игорь Щеголев отметили, что рейтинг стал действенным инструментом устойчивого развития и эффективного взаимодействия бизнеса с государственными структурами.

"Такая система оценки гарантирует эффективность взаимодействия бизнеса и власти для улучшения жизни людей. Поэтому важно проводить разъяснительную работу, чтобы компании активно внедряли у себя ЭКГ-принципы", — подчеркнул Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга. Он напомнил, что в августе 2025 года в регионе был принят закон "О развитии ответственного ведения бизнеса". Этот документ стал первым в Приволжском федеральном округе, закрепившим формы поддержки социально ориентированных компаний.

По словам главы региона, это стало отправной точкой для создания системы поощрения ответственного бизнеса. В настоящее время ведётся работа над разработкой подзаконных актов.

"У каждого региона есть свои приоритеты в сфере социальной ответственности бизнеса. В Нижегородской области основное внимание уделяется демографии — мы направляем на это значительные ресурсы", — отметил Глеб Никитин.

В рамках форума также прошла церемония награждения лидеров ЭКГ-рейтинга ПФО. Участники приняли участие в тематических сессиях, посвящённых устойчивому развитию, экологическим инициативам и современным технологиям. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве между бизнесом и органами власти, направленные на поддержку семей и развитие социальной инфраструктуры.

На стенде Нижегородской области были представлены инновационные решения в области экологии, медицины и образования. Форум стал платформой для выработки практических инициатив и укрепления партнёрства между частным сектором и государством.

Организаторами мероприятия выступили компания "ОМГ" и Корпоративный университет правительства Нижегородской области. Форум прошёл при поддержке регионального правительства и аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.