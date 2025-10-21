Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Свыше 500 участников собрал VI Международный форум внешнеэкономической деятельности в Нижнем Новгороде

21 октября 2025 13:08 Экономика
21 октября в Нижнем Новгороде на площадке Академии «Маяк» им. А.Д. Сахарова стартовал VI Международный форум внешнеэкономической деятельности «Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик». Форум собрал свыше 500 участников – представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из России и девяти зарубежных стран. 

Развитие международной торговли ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Форум открылся пленарной сессией «От вызовов к возможностям: территория успешных практик в многополярном мире». С приветственным словом к участникам по видеосвязи обратились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Для нас огромная честь - принимать на нижегородской земле лидеров бизнеса, представителей дипломатического корпуса, международных организаций и экспертного сообщества. Уже сегодня Нижегородская область торгует более чем со 120 странами мира. Мы создаем здесь, в «сердце» России, надежную платформу для долгосрочного партнерства. В наших планах – проводить международный экономический форум в Нижнем Новгороде ежегодно. Желаю всем участникам продуктивной рабочей программы», - сказал в обращении Глеб Никитин.

Мария Захарова отметила, что Нижний Новгород исторически – один из важнейших торговых, промышленных центров России.

«Неслучайно именно здесь сегодня проходит форум, одна из ключевых тем которого – поиск возможностей для развития международных межрегиональных связей в современных условиях становления и укрепления многополярности. Ведь  дипломатия регионов, городов вносит неоценимый вклад в усилия всего государства по развитию международного сотрудничества, укреплению взаимопонимания, позволяет сохранять и укреплять диалог даже в самые сложные времена разногласий», - подчеркнула в своем обращении замглавы МИД.

На пленарной сессии выступили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, посол Республики Сенегал в РФ Стефан Сильвен Самбу, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Манодж Котвани, руководитель представительства Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) Гао Ци, директор Агентства информационных технологий Республики Сербской Вишнич Дражен, Полномочный посол Исламской Республики Мавритания в РФ Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша, а также основатель Форума ВЭД, управляющий партнер ГК «Джаст» Людмила Тесёлкина.

Участники пленарной сессии обсудили перспективы развития торговых отношений между странами. В течение дня гости форума примут участие в ряде дискуссий. В центре внимания - диверсификация экспортной деятельности, интеграция российских регионов в международную торговлю, развитие логистической инфраструктуры, снижение издержек внешнеэкономической деятельности и подготовка кадров для ВЭД. Также запланировано подписание соглашений в сфере образования и международного сотрудничества, работа панельных и экспертных сессий.

