Экономика

Восемь птичников в Павловском округе обновили при господдержке

21 октября 2025 06:34 Экономика

Восемь птичников обновила птицефабрика в Павловском округе Нижегородской области при господдержке.  

Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года включены в задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Проект «Ворсма-2» реализован на базе Павловской птицефабрики по областной программе льготного кредитования, в рамках которой министерство компенсировало предприятию часть процентной ставки – половину от ключевой. Традиционно поддерживаем предприятия по производству мяса птиц. В 2024 году в организованном секторе было произведено 88,4 тысячи тонн, а по прогнозу к концу этого года объем составит 93,8 тысячи тонн. Модернизация этих восьми птичников даст прирост еще 4,3 тысячи тонн мяса птицы в год», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Как сообщил Антон Романов, генеральный директор агрохолдинга «Русское поле», владеющего Павловской птицефабрикой, в цехах выполнен ремонт, закуплено новое оборудование.

«Инвестиции в проект составили 440 миллионов рублей. Вместимость каждого цеха - порядка 28 тысяч голов. Цеха работают в формате «пусто-занято», когда вся птица выращивается одновременно, после чего происходит дезинфекция и заселяются новые птенцы. Проект реализован точно в запланированный срок, за восемь месяцев, и с существенной экономией по бюджету, что очень важно в текущих условиях», - рассказал он.

По словам Антона Романова, холдинг планирует и дальше развивать бройлерное направление в Нижегородской области, создавая новые площадки. К примеру, в настоящее время завершается строительство производственного комплекса из 18 птичников в Вачском округе. При выходе на плановые мощности он даст прибавку в 16,7 тысячи тонн мяса птицы в год.

Подробнее о доступных мерах поддержки предприятий АПК можно узнать на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Министерства сельского хозяйства РФ.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Теги:
Нацпроект Промышленность Сельское хозяйство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных