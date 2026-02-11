Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 февраля 2026 11:48Нижегородские власти хотят ужесточить правила льготной аренды земли
11 февраля 2026 10:30Тарифы домоуправляющих компаний могут вырасти в Нижегородской области
10 февраля 2026 17:2064 нижегородские компании приняли участие в международных выставках на льготных условиях в 2025 году
10 февраля 2026 14:49Власти ищут деньги для сноса 14-этажного долгостроя в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 13:47Более 150 нижегородских самозанятых стали поставщиками для госзаказчиков в 2025 году
10 февраля 2026 11:56Второй сезон проекта "СВОе дело" стартовал в Нижегородской области
10 февраля 2026 10:14Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в заседании по развитию кадрового потенциала в Нижегородской области
09 февраля 2026 18:55Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке "Нефтегаз 2026"
09 февраля 2026 18:05Более 30 ярмарок "Покупайте нижегородское" пройдет в феврале
09 февраля 2026 16:16Инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%
Экономика

Нижегородские власти хотят ужесточить правила льготной аренды земли

11 февраля 2026 11:48 Экономика
Нижегородские власти хотят ужесточить правила льготной аренды земли

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области планируют ужесточит правила льготной аренды земли для инвесторов. Соответствующие поправки к региональному закону о регулировании земельных отношений разработало областное минимущества. Документ проходит оценку регулирующего воздействия. 

Законопроект вводит дополнительные критерии для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также устанавливает новые требования к юридическим лицам, претендующим на получение земельных участков в аренду без торгов по распоряжению губернатора.

Как следует из пояснительной записки, инициатива связана с дефицитом ликвидных земельных участков и необходимостью поддержки реальных производителей товаров и услуг, работающих в регионе. Кроме того, поправки разрабатываются в рамках кампании по противодействию недобросовестным инвесторам.

Проектом предлагается установить ряд обязательных требований к юридическим лицам, обращающимся за получением земли без торгов. В частности, компания должна вести экономическую деятельность в соответствующей отрасли не менее трех лет до подачи заявления. Также предусматривается наличие лицензий и разрешений, если они необходимы для работы в конкретной сфере.

По мнению разработчиков, такие меры позволят исключить участие фирм-однодневок, которые получают участки с целью спекуляции правами на их использование. Кроме того, это должно предотвратить выбытие земель из оборота в случаях, когда организация фактически не ведет деятельность и не способна реализовать заявленный инвестиционный проект.

При этом новые требования не будут распространяться на организации с государственным участием.

Отдельное положение касается проектов по строительству гостиниц. Для них предлагается ввести критерий, предусматривающий ограничение по объему номерного фонда на участках с видом разрешенного использования "гостиничное обслуживание" и "отдых (рекреация)".

Ранее сообщалось, что в 2025 году Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участков для 568 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 80 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земельные участки инвестиционные проекты Минимущества
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 07:02Незаконно купленный участок изъяли у нижегородского экс-чиновника
20 января 2026 19:05Нижегородский земсовет рассмотрел 980 инвестиционных инициатив за год
15 января 2026 09:27Более 200 га земли выделили под глэмпинги в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных