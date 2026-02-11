Нижегородские власти хотят ужесточить правила льготной аренды земли Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области планируют ужесточит правила льготной аренды земли для инвесторов. Соответствующие поправки к региональному закону о регулировании земельных отношений разработало областное минимущества. Документ проходит оценку регулирующего воздействия.

Законопроект вводит дополнительные критерии для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также устанавливает новые требования к юридическим лицам, претендующим на получение земельных участков в аренду без торгов по распоряжению губернатора.

Как следует из пояснительной записки, инициатива связана с дефицитом ликвидных земельных участков и необходимостью поддержки реальных производителей товаров и услуг, работающих в регионе. Кроме того, поправки разрабатываются в рамках кампании по противодействию недобросовестным инвесторам.

Проектом предлагается установить ряд обязательных требований к юридическим лицам, обращающимся за получением земли без торгов. В частности, компания должна вести экономическую деятельность в соответствующей отрасли не менее трех лет до подачи заявления. Также предусматривается наличие лицензий и разрешений, если они необходимы для работы в конкретной сфере.

По мнению разработчиков, такие меры позволят исключить участие фирм-однодневок, которые получают участки с целью спекуляции правами на их использование. Кроме того, это должно предотвратить выбытие земель из оборота в случаях, когда организация фактически не ведет деятельность и не способна реализовать заявленный инвестиционный проект.

При этом новые требования не будут распространяться на организации с государственным участием.

Отдельное положение касается проектов по строительству гостиниц. Для них предлагается ввести критерий, предусматривающий ограничение по объему номерного фонда на участках с видом разрешенного использования "гостиничное обслуживание" и "отдых (рекреация)".

Ранее сообщалось, что в 2025 году Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участков для 568 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 80 млрд рублей.