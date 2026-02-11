На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

В Госдуме призвали создать Госкомцен для контроля за стоимостью продуктов

11 февраля 2026 12:45 Экономика
В Госдуме призвали создать Госкомцен для контроля за стоимостью продуктов

Фото: Александр Воложанин

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой создать государственный комитет по ценам для контроля за стоимостью продуктов, сообщает 360.ru.

Поводом стало резкое подорожание огурцов. По словам депутата, этот овощ фактически превратился в новый "деликатес" на полках магазинов. Он сослался на данные Росстата, согласно которым в январе цена на них выросла на 43%. В отдельных регионах стоимость достигает 1000 рублей за килограмм.

Миронов подчеркнул, что объяснять ситуацию исключительно сезонностью недостаточно. По его мнению, чиновники должны детально анализировать причины роста цен и при необходимости задействовать механизмы государственного регулирования.

Депутат также обратил внимание на структуру рынка, отметив, что более 80% производства тепличных огурцов сосредоточено в руках нескольких компаний. По его словам, в такой ситуации закономерно возникает вопрос, связано ли их одновременное повышение цен исключительно с ростом затрат.

Парламентарий напомнил, что в Белоруссии государство регулирует цены на многие востребованные товары. В этой связи он предложил создать отдельный орган по контролю за ценообразованием — Госкомцен.

Ранее в Госдуме попросили ФАС проверить службы такси из-за резкого скачка цен в снегопады. 

Ранее в Госдуме попросили ФАС проверить службы такси из-за резкого скачка цен в снегопады.

Продовольствие Цены
