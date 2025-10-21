Проект ИИ-автопилота для автомобилей разработали студенты в рамках студкемпа в Нижнем Новгороде Наука

Проект автоматического управления автотранспортом представили участники образовательного интенсива, который организовали нижегородский ИТ-кампус, Яндекс и Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ. Защита 22-х проектов стала финальным этапом двухнедельного студкемпа по компьютерному зрению и автономному транспорту, проходившего на базе НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

Проекты студентов охватывали такие области использования компьютерного зрения, как астрофизика, распознавание фейковых изображений, анализ спутниковых снимков и дорожной обстановки.

«Так, предложенная участниками модель автопилота обеспечивает моментальную передачу показаний с нескольких датчиков по периметру автомобиля. Их анализирует искусственный интеллект, который фиксирует местонахождение пешеходов, другого транспорта, направление движения и передает узлам автомобиля команды о корректировке курса и скорости», - отметили организаторы студкемпа.

По оценкам жюри, в состав которого вошли представители ИТ-индустрии и преподаватели профильных дисциплин из нижегородских и московских вузов, студенческие проекты после доработки могут быть интегрированы в действующие программы по созданию российского беспилотного транспорта. По мнению аналитиков, в ближайшие годы будет возрастать потребность в инновационных разработках и специалистах для этой сферы.

Программа студкемпа, помимо практической части, включала теорию в области компьютерного зрения для робототехники и автономного транспорта. Первая неделя была посвящена фундаментальным основам: методам обработки изображений и 3D-реконструкции сцен. На второй неделе участники изучали генеративные модели ИИ для роботов и создавали алгоритмы для беспилотных аппаратов.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться «созвездие» из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируется и строится 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.