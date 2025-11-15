Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Ученые ННГУ обнаружили средиземноморского рачка в Нижегородской области

15 ноября 2025 16:29 Наука
Ученые ННГУ обнаружили средиземноморского рачка в Нижегородской области

Фото: сайт ННГУ

Ученые ННГУ имени Н. И. Лобачевского совместно с коллегами из Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (Сыктывкар) и Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) зафиксировали первое появление средиземноморского рачка Calanipeda aquaedulcis в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Необычная находка была сделана в озере Святое под Дзержинском. Ранее ареал этого вида не поднимался севернее устья реки Камы у Казани. Таким образом, обнаружение рачка в регионе стало свидетельством значительного продвижения вида на север, за пределы его привычной среды обитания.

Ученые также провели сравнительный анализ, чтобы установить возможные пути проникновения вида в регион. Для этого они изучили популяцию рачка из Цимлянского водохранилища на Дону. Исследование морфологических признаков и генетических маркеров не выявило различий между донской и нижегородской группами, что свидетельствует об их общем происхождении.

Дополнительно специалисты сравнили российские образцы с данными из эстуария Бильбао в Испании. По гену CO1 было зафиксировано 8,2% нуклеотидных различий, что позволяет исключить испанскую популяцию как возможный источник появления рачка в России.

В опубликованной научной статье также рассматриваются потенциальные пути интродукции вида и его перспективы распространения. Авторы подчеркивают, что межрегиональное сотрудничество научных групп позволяет комплексно изучать биологические процессы и добиваться результатов, актуальных для международного научного сообщества.

Ранее представители ведущих вузов региона рассказали, что изобретают в нижегородских вузах. 

Теги:
Исследование Наука ННГУ
