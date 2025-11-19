ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Наука

12 научных проектов, поддержанных Нижегородским НОЦ, легли в основу серийной инновационной продукции

19 ноября 2025 16:21 Наука
12 научных проектов, поддержанных Нижегородским НОЦ, легли в основу серийной инновационной продукции

Фото: Никита Духник

12 проектов, получивших поддержку Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), легли в основу серийно выпускаемой инновационной продукции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе ежегодной встречи с предпринимателями «Вопросы бизнеса: открытый диалог».

«Одна из зон инноваций – Нижегородский научно-образовательный центр, который оказывает финансовую поддержку инновационным проектам, помогает с поиском партнеров, инвесторов и заказчиков. За время работы центр привлёк для участников примерно 2,4 миллиарда рублей, поддержку получили более 100 проектов наших ученых. 12 проектов, что называется, «выстрелили» и перешли на серийный выпуск инновационной продукции. Годовая выручка по ним – уже более 1,5 миллиарда рублей», - сообщил Глеб Никитин.

По информации Нижегородского НОЦ, в проработке находится еще ряд коммерческих продуктов на основе разработанных при поддержке центра решений.

Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации https://science52.ru/.

Напомним, что период с 2022-го по 2031 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. С актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных