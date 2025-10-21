Представитель Нижегородской области стал призером XVI Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Протоиерей Михаил Резин из Ардатова Нижегородской области стал призером XVI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Награждение лауреатов и дипломантов состоялось в Белом зале Нижегородской областной библиотеки имени В.И. Ленина.

В церемонии награждения приняли участие президент Международного славянского форума «Золотой Витязь» Николай Бурляев и директор Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», поэт, писатель, историк Александр Орлов.

«Мне рассказывали одну историю, когда Шукшин показывал кинопробы на киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, где он делал «Печки-лавочки». Он показал пробы, и ему кто-то из редакторов задал вопрос: «А где вы нашли эти рожи?» У Шукшина задвигались его скулы сибирские, и он ответил: «Это мои земляки!». Вот о таких людях и пишут те писатели-прозаики, которые прибыли на наш форум и которые присылали свои работы в течение года – наши эксперты прочитали около 450 произведений, отобрали 30 самых лучших, но это, действительно, соль земли русской», - отметил Николай Бурляев.

«Хотел бы отметить, что Международный Славянский литературный форум – на сегодняшний день, наверное, самый мобильный литературный форум в мире. Только за этот год мы выступали и в Хабаровске, и в Иркутске, и в Переславле-Залесском, и в Ростове Великом, и в Тутаеве, и в Ярославле, и в Бердянске, и в Донецке, и в Горловке, и много еще где. И вот наша финальная точка – вручение, которое состоялось сначала в Москве, теперь в Нижнем Новгороде, и будет завершаться тоже в Москве. И я думаю, что это замечательно», - отметил директор Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» Александр Орлов.

Во время церемонии награждения лучшим, по мнению членов жюри форума, литераторам России и Республики Беларусь были вручены 9 статуэток «Золотого Витязя». Так, приз в номинации «Проза» получил писатель Константин Алексеев из Москвы; приз в номинации «Литературоведение» - Людмила Воробьева из Минска; призы в номинации «Публицистика» - протоиерей Михаил Резин из Ардатова Нижегородской области, а также Ирина Барсэл из Москвы. На всех, на все четыре года»; приз в номинации «Художественный перевод» - Анатолий Аврутин из Минска; приз в номинации «История славянских народов» - Ксения Велиховская и Ольга Уборская из Москвы.

Кроме того, призы оргкомитета форума – статуэтки «Золотого Витязя» - отправились в Ростов-на-Дону. Их получили Российский ордена «Дружбы народов» литературно-художественный журнал «Дон» и государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон». Также приз оргкомитета вручен музейному комплексу «Солнечный круг» Центра туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи г. Горловки (ДНР).

Специальные призы жюри и дипломы XVI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» присуждены в номинации «Проза» Андрею Авраменкову из Воронежа, епископу Каскеленскому Геннадию (Гоголеву), в номинации «Литературоведение» - Олесе Николаевой из Москвы. Также спецпризы издательского совета Русской православной церкви «Дорога к храму» в номинации «История славянских народов» получил Валерий Хайрюзов из Иркутска.

Золотую медаль имени А.С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу» присудили советскому и российскому писателю-прозаику, журналисту, историку Сергею Михеенкову из Тарусы.

Остальные награды будут вручены позднее.

Напомним, что финальная часть XVI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» с 15 по 17 октября проходила в Нижегородской области. Программа включала круглые столы, творческие встречи в библиотеках Нижнего Новгорода и области, кинопоказы и концерты.

Организаторами форума выступило АНО по развитию культуры и искусства «Международный кинофорум «Золотой Витязь» совместно с правительством Нижегородской области при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Культурный фронт России», Издательского совета Русской православной церкви, Государственного литературного института имени А.М. Горького, литературного фонда «Дорога жизни», Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина, литературно-художественного журнала «Нижний Новгород».