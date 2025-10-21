Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Экономика

Внедрение бережливых технологий увеличило выработку нижегородского завода

21 октября 2025 16:31 Экономика
Внедрение бережливых технологий увеличило выработку нижегородского завода

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками филиала ООО «Нижегородский электротехнический завод» подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприятие специализируется на выпуске оборудования для энергетической отрасли. В качестве пилотного направления был выбран процесс производства шкафов КСО «Новация» — камер, в которых размещается оборудование для распределения электроэнергии. Доля потока в выручке компании превышает 60%.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 22 «узких места», среди которых - простои, частые изменения в конструкторской документации, а также неэргономичные рабочие места и неэффективная организация поиска материалов и инструментов.

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. Также в цехе провели инвентаризацию материалов, чтобы выявить ненужные запасы. Часть продукции перенесли на склад, благодаря чему поиск материалов стал быстрее на 85 процентов. В результате внедренных изменений выработка по пилотному потоку увеличилась более чем в два раза», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 17 сотрудников предприятия, подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряет пять производителей электротехнической продукции. Всего участниками федпроекта являются 300 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

