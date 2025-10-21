Промышленный экспорт обсудили на заседании комиссий Госсовета Экономика

На полях Международного экспортного форума "Сделано в России", прошедшего 21 октября в Москве, состоялось совместное заседание комиссий Государственного совета РФ по направлениям "Промышленность" и "Международная кооперация и экспорт". Основной темой встречи стало развитие экспортного потенциала ключевых отраслей российской экономики — металлургии, химической и автомобильной промышленности.

В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, администрации президента, федеральных министерств, региональных властей, институтов развития, финансовых организаций и экспертного сообщества.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что за семь месяцев текущего года объем промышленного экспорта увеличился на 20%, несмотря на внешние ограничения. Особенно заметен рост в машиностроении — почти на 35%. Также положительная динамика наблюдается в металлургии и производстве минеральных удобрений. По словам министра, с учетом текущих темпов ожидается выполнение и даже перевыполнение плановых показателей — свыше 111 млрд долларов по промышленной номенклатуре.

Отдельное внимание Алиханов уделил развитию экспорта через маркетплейсы. По его словам, крупнейшие онлайн-площадки уже активно работают в странах ЕАЭС, выстраивая логистические и документальные цепочки, что делает внешнюю торговлю более доступной для российских производителей. Министр также подчеркнул необходимость активного участия регионов в экспортной деятельности и пообещал продолжить поддержку со стороны Минпромторга.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию по промышленности, отметил, что за первую часть 2025 года экспорт химической продукции вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 80% поставок приходится на дружественные страны — Индию, Китай, Турцию, Бразилию, государства Африки и Ближнего Востока.

Однако, по его словам, отрасль сталкивается с серьезными вызовами. Среди них — рост логистических расходов и сложности с транспортировкой. Так, остановка аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и повышение тарифов на железнодорожные перевозки существенно повлияли на себестоимость продукции. В некоторых случаях логистика составляет до 70% от общей стоимости экспортируемых товаров.

Федорищев также сообщил о разработке концепции института развития химической отрасли на базе компании "Росхим". Предполагается, что структура будет заниматься аналитикой и экспертизой в интересах всей отрасли, используя инструменты больших данных и координируя взаимодействие с научными центрами.

Автомобильная промышленность, по словам губернатора, после спада в 2022 году начала восстанавливаться. Федорищев подчеркнул важность увеличения производственных мощностей внутри страны и призвал к мерам протекционистской поддержки.

Он также рассказал о планах создать в Самарской области филиал ИНТЦ "Композитная долина" для развития высокотехнологичных производств и новых материалов. По его словам, в регионе уже есть необходимая сырьевая база и значительный спрос со стороны оборонной и беспилотной отраслей.

В числе других направлений развития губернатор назвал платформенные решения и использование искусственного интеллекта. В Самаре планируется развитие компетенций в этих сферах в рамках платформенной экономики.

О текущих задачах по увеличению несырьевого и неэнергетического экспорта, а также преодолении барьеров на внешних рынках доложили представители Минпромторга, Минтранса, Российского экспортного центра, АО "АВТОВАЗ", АО "Росхим" и Ассоциации электрометаллургических предприятий.

Во второй части заседания участники обсудили продвижение российской продукции на зарубежные рынки с использованием электронных торговых площадок. Все принятые решения были зафиксированы в итоговом протоколе и направлены в профильные ведомства.