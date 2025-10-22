Евгений Люлин: "К экологическому образованию детей будем привлекать нижегородских ученых" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 октября в Законодательном собрании прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам. Парламентарии обсудили итоги работ детских профильных экологических лагерей в 2025 году.

В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев, депутаты Законодательного Собрания, представители регионального правительства, Молодежный парламент.

Как было отмечено на заседании, за последние пять лет количество палаточных лагерей в Нижегородской области выросло в 10,5 раз. Такой формат отдыха уникален, так как позволяет интегрировать экологическое воспитание в повседневную жизнь детей. Круглосуточное пребывание на природе помогает сформировать у них бережное отношение к окружающему среде.

«Наш комитет очень внимательно следит за вопросами экообразования. Палаточные эколагера – это важный элемент развития ребенка через прямое, свободное общение с природой. Именно там дети на практике понимают, как правильно жить в гармонии с окружающим миром, что закладывает основу для светлого экологического будущего. Мы прорабатываем инициативу по созданию специальной экологической смены, где с привлечением учёных и общественников дети смогут подготовить проекты по сохранению природы нашего региона», - поделился председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

С 2024 года у образовательных организаций появилась возможность получать региональные гранты на проведение детских экологических палаточных лагерей, полевых экспедиций и походов. Эта мера направлена на расширение программ по повышению экологической грамотности у подрастающего поколения.

По итогам конкурсного отбора в 2025 году были определены шесть лучших проектов. Среди них – экспедиция «Мили природы» от центра «Весна и сказка», в рамках которой дети знакомились с растениями на территории памятника природы регионального значения «Территория Горный Борок — Шавская горка — Кадницы» в Кстовском районе, а также проект лицея №8 Нижнего Новгорода «Дороги к новым горизонтам», участники которого совершали байдарочные сплавы по реке Керженец и проводили экологические десанты по очистке берегов.

«Сезон эколагерей и походов этого года показал, насколько востребована у детей и подростков такая активность. Это не просто отдых на природе, а полноценная школа жизни, которая учит ответственности, работе в команде и любви к своему краю. За пять лет сеть палаточных лагерей выросла более чем в десять раз, а тысячи ребят вовлечены в экологическую деятельность. Благодаря грантовой поддержке появляются новые интересные проекты, которые позволяют детям на практике изучать природу и участвовать в ее сохранении. Полученный опыт мы будем тиражировать на все муниципалитеты, чтобы как можно больше юных нижегородцев могли стать участниками этого движения», - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.