Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2025 08:00Жители Приокского района благоустроили территории школ с помощью соцучастковых
21 октября 2025 20:00Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде получил статус ОКН
21 октября 2025 19:3013 тонн молока и 200 кг мяса без документов обнаружили в Нижегородской области
21 октября 2025 19:00Нижегородская молодежь выбирает психбольницы вместо отпуска
21 октября 2025 18:30Движение по Агрономической будет затруднено из-за ремонта трамвайных путей
21 октября 2025 18:15Реабилитационный комплекс для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 17:54Евгений Люлин: "К экологическому образованию детей будем привлекать нижегородских ученых"
21 октября 2025 17:50Нижегородских продавцов уличили в продаже энергетиков подросткам
21 октября 2025 17:00В Госдуме предлагают рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
21 октября 2025 15:24Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода
Общество

Евгений Люлин: "К экологическому образованию детей будем привлекать нижегородских ученых"

21 октября 2025 17:54 Общество
Евгений Люлин: К экологическому образованию детей будем привлекать нижегородских ученых

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 октября в Законодательном собрании прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам. Парламентарии обсудили итоги работ детских профильных экологических лагерей в 2025 году.

В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев, депутаты Законодательного Собрания, представители регионального правительства, Молодежный парламент.

Как было отмечено на заседании, за последние пять лет количество палаточных лагерей в Нижегородской области выросло в 10,5 раз. Такой формат отдыха уникален, так как позволяет интегрировать экологическое воспитание в повседневную жизнь детей. Круглосуточное пребывание на природе помогает сформировать у них бережное отношение к окружающему среде.

«Наш комитет очень внимательно следит за вопросами экообразования. Палаточные эколагера – это важный элемент развития ребенка через прямое, свободное общение с природой. Именно там дети на практике понимают, как правильно жить в гармонии с окружающим миром, что закладывает основу для светлого экологического будущего. Мы прорабатываем инициативу по созданию специальной экологической смены, где с привлечением учёных и общественников дети смогут подготовить проекты по сохранению природы нашего региона», - поделился председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

С 2024 года у образовательных организаций появилась возможность получать региональные гранты на проведение детских экологических палаточных лагерей, полевых экспедиций и походов. Эта мера направлена на расширение программ по повышению экологической грамотности у подрастающего поколения.

По итогам конкурсного отбора в 2025 году были определены шесть лучших проектов. Среди них – экспедиция «Мили природы» от центра «Весна и сказка», в рамках которой дети знакомились с растениями на территории памятника природы регионального значения «Территория Горный Борок — Шавская горка — Кадницы» в Кстовском районе, а также проект лицея №8 Нижнего Новгорода «Дороги к новым горизонтам», участники которого совершали байдарочные сплавы по реке Керженец и проводили экологические десанты по очистке берегов.

«Сезон эколагерей и походов этого года показал, насколько востребована у детей и подростков такая активность. Это не просто отдых на природе, а полноценная школа жизни, которая учит ответственности, работе в команде и любви к своему краю. За пять лет сеть палаточных лагерей выросла более чем в десять раз, а тысячи ребят вовлечены в экологическую деятельность. Благодаря грантовой поддержке появляются новые интересные проекты, которые позволяют детям на практике изучать природу и участвовать в ее сохранении. Полученный опыт мы будем тиражировать на все муниципалитеты, чтобы как можно больше юных нижегородцев могли стать участниками этого движения», - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных