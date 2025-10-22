Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Университетская клиника ННГУ начнет прием пациентов с ноября

22 октября 2025 14:30 Общество
Университетская клиника ННГУ начнет прием пациентов с ноября

Фото: Андрей Скворцов/ ННГУ

Университетская клиника Института клинической медицины ННГУ открыла прием пациентов. Обратиться в медучреждение теперь могут все жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области, сообщили в пресс-службе вуза. 

Директор Института клинической медицины, доктор медицинских наук, профессор Наталья Григорьева напомнила, что клиника начала работу в марте 2023 года с формата учебного приема, где преподаватели показывали студентам практические навыки.

К настоящему моменту клиника получила 16 лицензий на различные виды медицинской деятельности. Уже ведут прием терапевт, кардиолог, невролог и стоматолог, а пациенты могут получить комплексную помощь на одной площадке. В практику внедряются результаты исследований ННГУ: впервые для работы медучреждения задействован калькулятор когнитивного возраста.

С ноября клиника готова принимать всех жителей города и области. Прием осуществляется как действующими преподавателями — кандидатами и докторами медицинских наук, так и врачами-стажерами, которые уже имеют медицинское образование, продолжают обучение и набирают практический опыт.

Информация о записи к специалистам и участии в медицинских исследованиях размещена на сайте клиники. Также ее можно получить по телефону 8 (831) 462-31-53.

Теги:
Медицина и здоровье ННГУ
