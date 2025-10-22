Нижегородцы могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, не выходя из дома Экономика

Жители Нижегородской области могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, не выходя из дома. Такой вывод сделали аналитики hh.ru, представив рейтинг самых высокооплачиваемых дистанционных вакансий в регионе.

По информации специалистов, на нижегородском рынке труда сейчас доступно около 21,6 тысячи предложений с возможностью удалённой занятости. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Регион занимает второе место по числу таких вакансий среди всех субъектов Приволжского федерального округа, обеспечивая 15% всех предложений по удалёнке в ПФО.

Наиболее щедро работодатели готовы платить рекрутерам — до 500 тысяч рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли специалисты уровня Middle+/Senior по React Native с доходом от 300 до 500 тысяч рублей и руководители проектов 1С, которым предлагают от 250 до 500 тысяч рублей.

Среди других высокооплачиваемых дистанционных вакансий в регионе — должности главы отдела продаж (до 400 тысяч рублей в месяц) и коммерческого директора в химической компании (от 300 тысяч ежемесячно).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде строителям метро готовы платить до 240 тысяч рублей.