ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Последние новости рубрики Экономика
22 октября 2025 11:40Нижегородцы могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, не выходя из дома
22 октября 2025 09:37Бизнес-омбудсмен Солодкий выступил против адвокатской монополии
22 октября 2025 07:00Проект полуподземной парковки с фермерским магазином одобрен в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 18:48Многоэтажку за 1,5 млрд рублей построят в Сормове для расселения аварийного жилья
21 октября 2025 17:34Промышленный экспорт обсудили на заседании комиссий Госсовета
21 октября 2025 16:31Внедрение бережливых технологий увеличило выработку нижегородского завода
21 октября 2025 16:24В Нижнем Новгороде начнут готовить специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности по новым программам
21 октября 2025 15:45Закупку на строительство корпуса школы №103 в Печерах приостановили по жалобе
21 октября 2025 14:50Почти 15 тысяч нижегородцев побывали в колледжах и техникумах "Профессионалитета" в Единый день открытых дверей
21 октября 2025 13:08Свыше 500 участников собрал VI Международный форум внешнеэкономической деятельности в Нижнем Новгороде
Экономика

Нижегородцы могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, не выходя из дома

22 октября 2025 11:40 Экономика
Нижегородцы могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, не выходя из дома

Жители Нижегородской области могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, не выходя из дома. Такой вывод сделали аналитики hh.ru, представив рейтинг самых высокооплачиваемых дистанционных вакансий в регионе.

По информации специалистов, на нижегородском рынке труда сейчас доступно около 21,6 тысячи предложений с возможностью удалённой занятости. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Регион занимает второе место по числу таких вакансий среди всех субъектов Приволжского федерального округа, обеспечивая 15% всех предложений по удалёнке в ПФО.

Наиболее щедро работодатели готовы платить рекрутерам — до 500 тысяч рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли специалисты уровня Middle+/Senior по React Native с доходом от 300 до 500 тысяч рублей и руководители проектов 1С, которым предлагают от 250 до 500 тысяч рублей.

Среди других высокооплачиваемых дистанционных вакансий в регионе — должности главы отдела продаж (до 400 тысяч рублей в месяц) и коммерческого директора в химической компании (от 300 тысяч ежемесячно).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде строителям метро готовы платить до 240 тысяч рублей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных