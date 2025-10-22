Жаждущих интима жителей Арзамаса развели на 240 тысяч рублей Происшествия

Двое жителей Арзамаса стали жертвами мошенников, пообещавших оказать им интимные услуги. Из-за противоправных действий неизвестных жители региона лишились более 240 000 рублей. По фактам хищений возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию обратился 28-летний мужчина. Во время телефонного разговора незнакомец, ссылаясь на предоставление интимных услуг, убедил собеседника перевести все накопленные средства на указанный счет. Поверив обещаниям, мужчина отправил 116 000 рублей, после чего инициатор сделки перестал выходить на связь. Осознав обман, заявитель обратился в правоохранительные органы.

Ранее по аналогичной схеме аферисты обманули 21-летнего арзамасца: он перевел по номеру телефона 129 000 рублей и также не получил обещанное.

По одному из эпизодов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция этой нормы предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. В целом по указанным фактам ведется расследование по ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают личности причастных лиц.

Напомним, если вы стали жертвой противоправных действий или столкнулись с мошеннической схемой, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел лично либо по телефонам 02 или 102 (с мобильного).