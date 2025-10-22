"Ростелеком" успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
22 октября 2025 12:36 Общество
Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» разработал цифровую платформу, которая на основе больших данных с использованием технологий искусственного интеллекта структурирует и анализирует информацию из различных тематических источников (социальные сети, туристические агрегаторы и другие) о возможных местах размещения туристов на заданной территории. Удобная визуализация данных по модели цифрового двойника будет полезна структурам региональных органов власти и муниципалитетов, ответственных за развитие отрасли гостеприимства. Данные платформы пригодятся для повышения туристической привлекательности территорий, обеспечения безопасности гостей и расширения налоговой базы.

Платформа собирает информацию для мониторинга соблюдения законодательных требований к классификации средств размещения – гостиниц, гостевых домов и иных объектов для временного проживания туристов. Благодаря новому решению уполномоченные органы получают достоверную информацию о всех потенциальных местах, в которых могут останавливаться гости населенного пункта. При создании платформы учитывались все аспекты, необходимые для организации эффективного контроля за соблюдением требований Налогового кодекса РФ, федеральных законов «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

Пилотный проект по использованию платформы в реальных условиях был реализован на территории Таштагольского района Кемеровской области. Задачей муниципалитета было составление максимально возможного перечня гостевых домов (средств размещения туристов) на территории поселка городского типа Шерегеш (в рамках федерального закона от № 127-ФЗ от 07.06.2025 года «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов»). Шерегеш известен далеко за пределами Кузбасса как горнолыжный курорт.

Платформа с использованием ИИ-технологий автоматизировала поиск, анализ и структурирование информации из различных онлайн-источников, а также реализовала визуализацию этих данных на цифровом двойнике. По итогам пилотного проекта в список включены более 1000 гостевых домов Шерегеша с данными о местонахождении, виде разрешенного использования земельного участка, количестве возможных гостей и другой необходимой информацией.

Впервые цифровая платформа была представлена в рамках экспертной сессии «Эффективное управление на основе данных» на XVI Международном ИТ-форуме с участием представителей стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, где обсуждалось влияние больших данных, ИИ и цифровых продуктов на социально-экономическое развитие территорий.

 

Теги:
Ростелеком
