ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
22 октября 2025 12:10Российских лыжников и сноубордистов лишили права участвовать в Олимпиаде-2026
22 октября 2025 10:50Круглогодичный лыжный спорткомплекс открылся на Гребном канале
21 октября 2025 11:13Нижегородская "Чайка" одержала десятую победу подряд
21 октября 2025 10:40"Торпедо-Горький" переломил ход матча и обыграл "Ростов" со счётом 5:3
20 октября 2025 11:38ВК "Горький" вырвал победу в первом матче сезона
19 октября 2025 20:11Нижегородское "Торпедо" трижды в сезоне обыграло тольяттинскую "Ладу"
18 октября 2025 18:07"Торпедо-Горький" разгромил "Тамбов" благодаря покеру Ильи Чефанова
18 октября 2025 15:41"Пари НН" продолжает падение в таблице РПЛ
17 октября 2025 22:13"Торпедо" всухую уступило ЦСКА и продолжило серию домашних поражений
17 октября 2025 17:13Опубликован логотип первого частного футбольного клуба Нижнего Новгорода
Спорт

Российских лыжников и сноубордистов лишили права участвовать в Олимпиаде-2026

22 октября 2025 12:10 Спорт
Российских лыжников и сноубордистов лишили права участвовать в Олимпиаде-2026

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила запрет на участие в международных соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Эту информацию предоставила пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России, передаёт 360.ru.

В частности, на заседании совета FIS, состоявшемся 21 октября, было принято решение не оказывать содействие российским и белорусским спортсменам в их участии в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина.

Ассоциация лыжных видов спорта России выразила крайнее недовольство решением, которое лишает российских спортсменов возможности участвовать в международных стартах даже в статусе нейтральных атлетов. Представители ассоциации назвали это решение дискриминационным и намерены бороться за права своих спортсменов в судебном порядке.

Ранее отказ в допуске к Олимпиаде-2026 получили биатлонисты России и Белоруссии.

При этом в некоторых дисциплинах российские спортсмены хоть с массой ограничений, но всё же получили допуск к квалификационным испытаниям к Зимней олимпиаде - в ски-альпинизме, фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лыжный спорт Олимпийские игры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных