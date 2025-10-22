Российских лыжников и сноубордистов лишили права участвовать в Олимпиаде-2026

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила запрет на участие в международных соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Эту информацию предоставила пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России, передаёт 360.ru.
В частности, на заседании совета FIS, состоявшемся 21 октября, было принято решение не оказывать содействие российским и белорусским спортсменам в их участии в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина.
Ассоциация лыжных видов спорта России выразила крайнее недовольство решением, которое лишает российских спортсменов возможности участвовать в международных стартах даже в статусе нейтральных атлетов. Представители ассоциации назвали это решение дискриминационным и намерены бороться за права своих спортсменов в судебном порядке.
Ранее отказ в допуске к Олимпиаде-2026 получили биатлонисты России и Белоруссии.
При этом в некоторых дисциплинах российские спортсмены хоть с массой ограничений, но всё же получили допуск к квалификационным испытаниям к Зимней олимпиаде - в ски-альпинизме, фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.
