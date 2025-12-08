Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Спорт

Нижегородка Элизабет Абраамян стала победительницей Суперкубка России

08 декабря 2025 11:39 Спорт
Нижегородка Элизабет Абраамян стала победительницей Суперкубка России

Фото: Федерация настольного тенниса России

Нижегородская спортсменка Элизабет Абраамян стала победительницей Суперкубка России по настольному теннису. Турнир проходил в Москве на площадке Международного центра бокса. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса России.

В финальном поединке женского разряда Абраамян одержала уверенную победу над своей землячкой Влады Ворониной. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу Элизабет.

На пути к титулу Абраамян не отдала ни одного сета в двух предыдущих матчах. В четвертьфинале она всухую обыграла Ольгу Воробьёву — 4:0, а в полуфинале с тем же счётом — Яну Жукову. Абраамян взяла первый приз со второй попытки — в прошлом году она остановилась в четвертьфинале. 

После победы спортсменка призналась, что турнир оказался непростым.

Конечно, турнир складывался очень тяжело, так как здесь играют лучшие теннисисты России. Для меня эта победа значима, потому что я доказала, что являюсь первым номером. Это придает мне уверенности для дальнейших игр, и, конечно, хотелось красиво закончить год на такой хорошей ноте, с победой, чему я очень рада", — поделилась Абраамян в беседе с ТАСС.

Спортсменка продолжит соревновательный сезон в декабре: ее ждут игры в национальных клубных чемпионатах и Лиге чемпионов ЕТТУ, где нижегородка представляет итальянский клуб "Куатро Морри".

Ранее сообщалось, что футболисты "Пари НН" обыграли махачкалинское "Динамо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

