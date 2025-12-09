Контракт на строительство бассейна "Капролактамовец" в Дзержинске расторгли

Фото:
В Дзержинске расторгли контракт с подрядчиком, возводившим бассейн "Капролактамовец" для спортшколы "Салют". Причиной стало систематическое нарушение сроков выполнения работ, следует из документации на сайте госзакупок.
Контракт с ООО "Стандарт" был подписан 20 декабря 2023 года. Согласно условиям, объект должны были сдать не позднее 1 ноября 2025 года. Однако к середине октября 2025 года подрядчик не выполнил значительную часть работ. В числе невыполненного — возведение надземной части здания, внутренняя отделка, электромонтаж, сантехника, вентиляция, благоустройство и сдача документации.
Муниципальный заказчик МКУ "Строитель" направил подрядчику официальные претензии о нарушениях в апреле, июне и октябре 2025 года. 5 ноября было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.
В связи с расторжением контракта из бюджета Нижегородской области исключили почти 129 млн рублей, ранее запланированных на строительство объекта. Из них 25,8 млн рублей приходились на 2025 год, а 102,9 млн — на 2026 год. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту корректировки областного бюджета на 2025 год.
Ранее сообщалось, что бассейн "Капролактамовец" возводится на месте старого здания. Проект предусматривает двухэтажное сооружение с двумя чашами: основной — длиной 25 метров на шесть дорожек и детской — длиной 6,3 метра. Также в комплексе запланированы медицинский кабинет, душевые, раздевалки, зал для разминки, помещения для спортсменов, а также благоустройство прилегающей территории.
В марте 2025 года глава округа Михаил Клинков сообщал о завершении работ по армированию, бетонированию чаши большого бассейна и конструкций первого этажа. Всего на строительство объекта планировалось потратить 326,5 млн рублей.
